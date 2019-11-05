Zombie Blast Crew iOS oyununda tek başınıza zombilerle savaşıyorsunuz. Low poly (düşük poligon) stili grafiklere sahip olan oyunda kendilerini zombilerle savaşmaya adamış bir grup hayatta kalanla birlikte yürüyen ölülere karşı mücadele veriyorsunuz. Şehirler, binalar, bloklar her yer onlarla dolu!

Vivid Games’in Android ve iOS platformuna eş zamanlı çıkardığı shooter oyunu Zombie Blast Crew, hikaye üzerine kurulu yapımlardan dolayısıyla oynanışa geçmeden önce hikayeden bahsetmek istiyorum: Enfeksiyonun başlamasının üzerinden 11 ay geçmiştir. Herkes şehirlerden kaçmış, sokaklarda panik hakimdir. Zombiler şehirleri, binaları, blokları ele geçirmiştir. İnsanlar sokaklarda yatmaya başlamıştır. Halk ordunun geleceğini beklemiş ancak ordu gelmemiştir. Bu yüzden silahları alırlar ve bir kahramanın gelmesini beklerler. O kahraman sonunda gelir. Tüm şehri zombilerden temizleyecek kişi odur. O lider sizsiniz. Bazıları size koşarak gelen bazıları yanınıza kadar gelmeden zarar veren bazıları da uzak mesafeden öldüren zombileri etkisiz hale getirmek için kullanabileceğiniz birçok silah var.