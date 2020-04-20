Zombie Gunfire, iPhone/iPad’inize ücretsiz indirip oynayabileceğiniz yüksek grafikli aksiyon oyunu. 1GB altı yüksek kalitede grafikler sunan mobil oyunda şehri ele geçiren zombilere karşı hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Dalga dalga gelen zombileri öldürdüğünüz gittikçe zorlaşan ve farklı oyun modları içeren harika bir iOS oyunu. Zombie Gunfire oyununu hemen indirin; şehrin size ihtiyacı var!

Herkesi zombiye dönüştüren virüs tüm şehre yayılmış durumda. Hayatta kalabilen tek kişisiniz. Bulunduğunuz yerden ayrılamıyorsunuz; dolayısıyla hayatta kalmak için sürekli etrafınızı kollamak zorundasınız. Oyunun başından beri iki silaha sahipsiniz. Zombileri yumrukla da etkisiz hale getirebiliyorsunuz ancak merminiz tükendiğinde fazla hayatta kalma şansınız olmuyor. Uzun süre hayatta kalmak istiyorsanız, cephaneninizi dikkatlice kullanmalı ve silah yükseltmelerini atlamamalısınız. Bunun dışında, oyunda birçok mod (senaryo, görev, hayatta kalma, nişancı) mevcut ve ilerleyerek kilidini açıyorsunuz.

Kontrol sistemi ise karmaşık değil. Ekranın sol tarafını zombilere nişan almak için kullanıyorsunuz. Ekranın sağ tarafı aksiyon bölümü diyebilirim. Ateş etmek, şarjör değiştirmek, ikinci/birinci silaha geçmek, el bombası fırlatmak, yumruklamak için sağdaki butonları kullanıyorsunuz.