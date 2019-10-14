Mad Driver ve Crazy Road’ın geliştiricisi ve yayıncısı olan Octo Land yeni mobil oyunu olan Zombie Ranch’ı sundu.

Oynaması ücretsiz olarak Android ve İOS platformunda oyuncuların beğenisine sunulan Zombie Ranch arcade oyunları arasına katıldı. Zombilerle insanların savaşını konu alacak olan yapımda birbirinden farklı türde zombiler ile savaşacak ve onları cehenneme yollamaya çalışacağız.

Hem ses efektleri hem de görsel efektler ile oyuncuları tatmin etmeyi başaran yapım günümüzde iki farklı mobil platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ederken, Google Play üzerinde 4.4 gibi bir inceleme skor puanını da elinde bulunduruyor.

Oyun içerisinde 150’den fazla seviye, 13 eşsiz silah, 18 çeşit zırh ve daha fazla içerik yer alıyor. Oyuncular offline yani internetsiz olarak zombilere karşı savaşacak ve onları etkisiz hale getirmek için mücadele edecekler.