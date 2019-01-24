Zombie West: Dead Frontier, hızlı tempolu ateş etmeli oyunları seviyor, zombi temalı aksiyon oyunlarına bayılıyorsanız, kesinlikle oynarken keyif alacağınız bir yapım. Çizgi filmleri anımsatan grafikler sunmasına, yan profilden oynanışa sahip olmasına rağmen kısa sürede içine çekiyor, bağımlısı oluyorsunuz. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan oyunu şiddetle tavsiye ederim.

Vahşi batı temalı süper zevkli bir zombi oyunu karşımızda. Dokun - basılı tut - kaydır kontrol sistemiyle iPhone’da da iPad’de de rahat oynanış sunmasının yanında internet bağlantısı gerektirmemesiyle her yerde oynayabileceğiniz bu aksiyon yüklü oyunda tek başınıza zombi sürüsüne karşı mücadele ediyorsunuz. Her bölümde belli sayıda zombiyi öldürmeniz gerekiyor. Oyun alanının altından bölüm sonuna ne kadar yaklaştığınızı görebiliyor, üst köşeden de zombilerin ve kendinizin sağlık durumunu kontrol edebiliyorsunuz. Tek başınıza savaşmanız gerektiği dışında cephanenizin az olduğu bilgisini de paylaşayım.