Zynn (iOS), para kazandıran TikTok benzeri uygulama. TikTok’tan daha fazla indirilen mobil uygulama, video izleterek para kazandırıyor. TikTok gibi kısa videolar çekip paylaşabileceğiniz ve izleyebileceğiniz sosyal ağ uygulaması Zynn’in en büyük belki de tek farkı; para kazandırması. Kullanıcıların paylaştığı 15 saniyelik videoları izleyerek ödülünüzü alıyorsunuz. Platforma dahil ettiğiniz yeni kullanıcılar için de yine para ödülü alabiliyorsunuz.

TikTok rakibi olarak gösterilen Zynn, hızla büyüyor. Apple App Store ve Google Play Store’da en çok indirilen 10 uygulamadan biri olan Zynn, TikTok’u geçmiş durumda. Sosyal ağ hesaplarınızı bağlayarak veya telefon numaranızla platforma ücretsiz üye oluyorsunuz ve doğrudan videoları izlemeye başlıyorsunuz. Her videonun başında dolar işaretli sayaç bulunmakta. Videoyu izlerken geri sayım başlıyor, dolduktan sonra nakit veya hediye kartı olarak kullanabileceğiniz puanlar alıyorsunuz. Ödülünüzü paraya çevirmek için PayPal hesabınızı bağlamanız gerekiyor.

Zynn - Para Kazandıran TikTok Benzeri iOS Uygulaması