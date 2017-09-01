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Android için En İyi 10 Uyku Uygulaması

Android için En İyi 10 Uyku Uygulaması
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Sağlıklı bir yaşam için yeterince uyumak gerçekten önemli. Birçok sağlık sorununu da beraberinde getiren uykusuzluk durumu, önlem alınmadığında ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Bizler de bu sorunu yaşayan kullanıcılar için hazırladığımız bu listemizde, Android için en iyi 10 uyku uygulamasını sıraladık.

Günlük hayatın stresi, yorgunluk, beslenme alışkanlıkları ve teknoloji aletlerine olan bağımlılık gibi çoğaltılabilen nedenlerden dolayı yaşanabilen uykusuzluk problemi, çeşitli yollarla çözülebilir. Uyumadan önce elektronik cihazlardan uzak durarak, bitki çayları içerek ya da kitap okuyarak uykuya daha kolay dalabilirsiniz. Ancak bu yöntemler işe yaramıyorsa, sizin için iyi bir haberimiz var. Aşağıda sıraladığımız uygulamalar ile dinlendirici doğa seslerini dinleyebilir, uykudaki hareketlerinizi izleyebilir ve uykunuzun en hafif olduğu zaman aralıklarını belirleyerek daha kolay bir şekilde uyanabilirsiniz. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan uyku uygulamalarını sıralayalım.

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Sleep as Android Sleep as Android
Sleep as Android Sleep as Android, Android cihazlarınıza kurarak sabahları rahat ve sakin bir şekilde uyanmanızı sağlayan en iyi alarm uygulamalarından bir tanesidir. ÜCRETSİZ
SnoreLab SnoreLab
SnoreLab Gece uyurken horlamalarınızı kayıt altına alabilir ve horlamanızı engellemeye çalışabilirsiniz. ÜCRETSİZ

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