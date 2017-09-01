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Android için En iyi Kilit Ekranı Uygulamaları

Android için En iyi Kilit Ekranı Uygulamaları
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Android’in kilit ekranı geçmişten bugüne birçok kez geliştirildi. Kaydırma, desen ve PIN gibi kilit açma yöntemleri mevcut ve dilediğinizde kişiselleştirilebiliyor. Play Store’da da kilit ekranı için çok daha fazlasını yapabileceğiniz kilit uygulamaları mevcut. Eğer telefonunuzda parmak izi okuyucusu mevcut ise bunu kullanmanızı tavsiye ediyoruz, aksi durumda ise sizler için hazırladığımız listede Android için en iyi kilit ekranı uygulamalarına göz atmak isteyebilirsiniz.

Kilit ekranı uygulamaları, Android’de yerleşik olarak bulunan kilit ekranından çok daha gelişmiş özellikler sunmasıyla öne çıkıyor. Güvenlik anlamında üst düzey koruma sağlayan bu uygulamalar, görsel anlamda da beğeninizi kazanacak tasarımlar sunuyor. Üst düzey koruma, çeşitli temalar ve bildirim desteği gibi çeşitli özellikler sunan kilit ekranı uygulamalarını inceleyelim.

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DashClock Widget DashClock Widget
DashClock Widget DashClock, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızın kilitli ekranına yerleştirilen, şık ve oldukça pratik bir dijital saat uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Echo Notification Lockscreen Echo Notification Lockscreen
Echo Notification Lockscreen Echo Notification Lockscreen ile bildirimlerinizi kilit ekranında görüntüleyebilirsiniz ÜCRETSİZ
Gesture Lock Screen Gesture Lock Screen
Gesture Lock Screen Gesture Lock Screen uygulamasıyla Android cihazlarınızı kendi çizdiğiniz şekilleri kullanarak kilitleyebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Hi Locker Hi Locker
Hi Locker Android cihazınızın kilit ekranını istediğiniz gibi özelleştirerek kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
LokLok LokLok
LokLok LokLok Android cihazlar için ekran kilitliyken haberleşme ve mesajlaşma uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Next Lock Screen Next Lock Screen
Next Lock Screen Next Lock Screen uygulaması ile Android cihazınızda bulunan kilit ekranınızı özelleştirebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Solo Locker Solo Locker
Solo Locker Solo Locker, Android cihazlar üzerinde kullanılabilecek bir kilit ekranı uygulaması. ÜCRETSİZ
ZUI Locker ZUI Locker
ZUI Locker ZUI Locker, Android kullanıcıları için sunulan ücretsiz bir kilit ekranı uygulaması. ÜCRETSİZ

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