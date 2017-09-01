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Android İçin En İyi Ücretsiz Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları

Android İçin En İyi Ücretsiz Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları
Erkan Calp
Erkan Calp

Android telefonunuzun yüksek kalitede kamerasıyla çektiğiniz fotoğrafları düzenlemek için kullanabileceğiniz en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarına bu listede yer verdik. Profesyonel fotoğraflar elde etmek bu uygulamalarla çok zor değil.

Selfie fotoğraflarınızı sosyal ağlarda paylaşmadan düzenlemeyi tercih eden kullanıcılardansanız birkaç dokunuşla en iyi fotoğrafı elde etmenizi sağlayan, sihirli araçlarla süslenmiş fotoğraf uygulamalarından oluşan listemize göz atmanızda fayda var.

Adobe Photoshop gibi profesyonellere yönelik hazırlanmış yazılımları kullanmadan da telefonunuz üzerinden saniyeler içerisinde istediğiniz fotoğrafı elde edebilirsiniz. Aşağıda listelenen en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarından hepsinin kendine özel bir yeteneği bulunmakta.

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Adobe Photoshop Express Adobe Photoshop Express
Adobe Photoshop Express Adobe Photoshop Express, klasik Photoshop programının bazı özelliklerinin sunulduğu Android uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
B612 B612
B612 Selfie meraklılarına LINE tarafından sunulan B612 – Selfie with the heart 53 farklı filtre seçeneğiyle dikkat çeken bir özçekim uygulaması. ÜCRETSİZ
Google Photos Google Photos
Google Photos Google Photos başarılı bir fotoğraf galerisi uygulamasıdır ÜCRETSİZ
Layout from Instagram Layout from Instagram
Layout from Instagram Layout from Instagram, birden fazla fotoğrafımızı aynı karede buluşturup onlardan ilgi çekici kolajlar hazırlamamıza olanak sağlıyor. ÜCRETSİZ
Perfect365 Perfect365
Perfect365 Eğer Android akıllı telefon ve tabletinizi kullanarak fotoğraflarınızda kat kat daha güzel çıkmak istiyorsanız bu uygulamayı kullanın. ÜCRETSİZ
Photo Studio Photo Studio
Photo Studio Photo Studio, hem amatör hem de profesyonel fotoğrafçılar için güçlü bir efekt ekleme ve düzenleme uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
PicsArt - Photo Studio PicsArt - Photo Studio
PicsArt - Photo Studio Fotoğraflarınız üzerinde basit düzenlemeler yapmak, efektler eklemek için kullanabileceğiniz kapsamlı ve ücretsiz bir resim editörü. ÜCRETSİZ
Retrica Retrica
Retrica Retrica, selfie ve diğer fotoğraflarınız için çok sayıda özel efekt sunan bir fotoğraf uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
VSCO Cam VSCO Cam
VSCO Cam Android için hazırlanan VSCO Cam, en güzel fotoğrafları çekmenizi sağlayan bir ücretsiz kamera uygulaması. ÜCRETSİZ
YouCam Perfect YouCam Perfect
YouCam Perfect YouCam Perfect, özçekim fotoğraflarınızı düzenlemek için kullanabileceğiniz etkileyici araçlar içeren bir fotoğraf uygulamasıdır. ÜCRETSİZ

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