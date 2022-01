App Store en çok indirilen oyunlar listesi sayesinde iOS kullanıcılarının devamlı olarak oynadığı oyunları inceleyerek yeni oyunlar keşfetmek ister misiniz?

iOS için en iyi mobil oyunlar listesini oyunların güncel indirme sayılarını göz önünde bulundurularak bir arada topladık. En çok indirilen mobil oyunlar (iOS) listesinde yer verilen oyunların iOS kullanıcıları arasında oldukça popüler mobil oyunlardan oluştuğu anlamına geliyor.

Başlamadan önce şunu belirtmek gerekiyor: Liste, Apple'ın yıl sonu özeti raporunda yer verdiği bilgiler baz alınarak hazırlanmıştır. Bu raporda tüm yıl boyunca App Store kullanıcılarından yoğun ilgi görmüş en iyi iPhone oyunları yer alıyor.

App Store En Çok İndirilen Oyunlar Listesi

PUBG Mobile

Among Us

101 Okey Plus

Subway Surfers

Bus Simulator: Ultimate

Brawl Stars

Project Makeover

Candy Crush Saga

Head Ball 2 (Kafa Topu)

Roblox

League of Legends: Wild Rift

Homescapes

Water Sort Puzzle

Words of Wonders: Crossword

Count Masters: Crowd Runner 3D

Going Balls

8 Ball Pool

PK XD

Stack Ball 3D

Shortcut Run

App Store en çok indirilen oyunlar listesi, yukarıdaki oyunlardan oluşuyor. Bu oyunlar hakkında detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. PUBG Mobile

PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile bir hayatta kalma oyunudur. Oyunda bir uçaktan atlanıyor, paraşütle yere inilip silah toplanmaya başlanıyor. Oyuncular silahları topladıktan sonra savaşa dahil oluyor.

2. Among Us

Among Us, haini bulma oyunudur. Oyunda bir uzay gemisini kalkışa hazırlamak gerekiyor. 4'ten fazla oyuncunun olduğu Among Us'ta gemidekilerden biri diğerlerini öldürmeye çalışıyor.

3. 101 Okey Plus

Facebook'tan App Store ve Play Store'a gelen 101 Okey Plus, 101 Okey oynarken bir yandan da arkadaşlık ilişkileri kurup geliştirebileceğiniz, arkadaşlarınıza yeni oyunlar başlatabileceğiniz bir oyundur.

4. Subway Surfers

Subway Surfers bir koşu oyunudur. Oyun sadece App Store'da değil, Google Play Store'da da büyük bir indirme rekoru kırmıştır. Oyunun oldukça renkli bir yapısı bulunuyor ki bu da oyuncuların Subway Surfers oynamasının ana nedenlerinden biridir.

5. Bus Simulator: Ultimate

Bus Simulator: Ultimate, Türkiye'nin İzmir, Adana, Gaziantep, Antalya, Sivas, Diyarbakır, Gaziantep gibi şehirlerinin, Türkçe dil desteğinin olduğu, 250'den fazla radyo istasyonunu içinde barındıran bir mobil oyundur.

Oyunun Truck Simulator 2018 yapımcıları tarafından ele alınan bir oyun olduğunu da belirtmek gerekiyor.

6. Brawl Stars

Brawl Stars özellikle çocuklar arasında oldukça popüler bir battle royale oyunudur. İçinde çok sayıda eğlenceli oyun modu bulunuyor.

7. Project Makeover

Yine çocukların severek oynadığı bir oyun olan Project Makeover'da insanların hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak makyajlar yapılıyor. Son derece moda kıyafetler, birbirinden güzel saç stilleri, makyaj ve hatta mobilya bu oyunda oldukça büyük bir öneme sahiptir.

8. Candy Crush Saga

Candy Crush Saga, dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından sevilerek oynanan eşleştirme bulmaca türünde bir oyundur. Oyunun amacı, lezzetli tatlıları eşleştirmektir.

9. Head Ball 2 (Kafa Topu 2)

Kafa Topu 2, size en rekabetçi çok oyunculu futbol oyunlarından birini oynama fırsatı veriyor. Hızlı bir temposu olan oyunda maçların süresi genellikle kısa sürüyor.

10. Roblox

Roblox, yeni oyunlar oluşturmanıza, oluşturulan oyunları oynamanıza olanak tanıyan büyük bir platformdur. Milyonlarca insanın olduğu Roblox'ta hem yaratıcılığını gösterebilir hem de başkalarının yaratıcılığından beslenebilirsiniz.

11. League of Legends: Wild Rift

League of Legends: Wild Rift, League of Legends'ın PC sürümünden uzaklaşmadan geliştirilen bir mobil oyunudur. LoL: Wild Rift'in iOS sürümü o kadar çok beğenildi ki App Store en çok indirilen oyunlar listesine doğrudan yerleşmeyi başardı.

12. Homescapes

Homescapes bir tür dekorasyon oyunudur. Oyunda evin nasıl görüneceğine sizin karar vermeniz gerekiyor. Evin tadilat işlerini de yine siz üstlenmelisiniz.

13. Water Sort Puzzle

Water Sort Puzzle, kafa karıştırıcı bir bulmaca oyunudur. Oyun, bardaklardaki renkli sıvıları tek renge dönüştürmenizi gerektiriyor. Ceza ve süre sınırı da yoktur. Acele etmeden, iyi adımlar atarak oyunun tadını çıkarabilirsiniz.

14. Words of Wonders: Crossword

Words of Wonders: Crossword, rastgele olarak yan yana getirilmiş harflerden kelime oluşturma oyunudur. Kelime haznenize güveniyorsanız Words of Wonders'a mutlaka göz atın.

15. Count Masters: Crowd Runner 3D

App Store en çok indirilen oyunlar listemizin 15. sırasında yer alan oyun, engelleri aşmanızı gerektiren bir oyundur. Türünün diğer örneklerinden farkı ise engelleri sadece bir kişi için değil, büyük bir kalabalık için aşmanızı istemesidir.

16. Going Balls

Going Balls, topu yuvarlayarak platformu başarılı şekilde tamamlamanızı isteyen eğlenceli bir iOS oyunudur. Oyunda zorluk seviyesi giderek artıyor, bölümleri tamamladıkça daha zorlu bölümlerle karşılaşıyorsunuz.

17. 8 Ball Pool

8 Ball Pool, online bilardo oyunudur. Bilardo oynamaktan keyif alıyorsanız ve arkadaşlarınızla rekabet edebileceğiniz bir online oyun arıyorsanız 8 Ball Pool'u tercih edebilirsiniz.

18. PK XD

PK XD, yeni aktiviteler deneyebileceğiniz, dans edebileceğiniz, etkinliklere katılabileceğiniz, hayalinizdeki evi inşa edebileceğiniz kapsamlı bir oyundur. Çocuklar arasında çok popüler olması da onu App Store en çok indirilen oyunlar arasında önemli bir konuma yerleştiriyor.

19. Stack Ball 3D

Stack Ball 3D, topu sürekli olarak en yükseğe çıkarmaya çalışmanızı gerektiren bir mobil oyundur. Oyunda dikkat etmenz gereken nokta, siyah parçalara çarpmamaktır. Eğer siyah parçalara çarparsanız tüm ilerlemeniz mahvolur.

20. Shortcut Run

Shortcut Run, kendi köprünüzü inşa ederek herkesten önce bitiş çizgisine ulaşmanızı gerektiren bir oyundur. Oyunun oldukça kolay bir mantığı vardır. Renkli yapısının da iç açıcı olduğunu söylenebilir.

App Store en çok indirilen oyunlar listesinin sonuna geldik. iOS'te en çok indirilen mobil oyunlar listesinde denemek istediğiniz bir oyun oldu mu? Bu oyunun indirme bağlantısına aşağıdan ulaşabilirsiniz.