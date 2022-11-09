En İyi Yılan Oyunları

Yılan oyunları, uzun yıllar önce sürülen Nokia marka telefonlarla beraber çok büyük bir popülerlik elde etti. Çok sayıda kişi tarafından oynanmaya devam edilen yılan oyunu, günümüzde popülerliğini sürdürüyor.

Günümüzde çok sayıda yılan oyunu bulunuyor. Peki, Android ve iOS cihazlar üzerinden oynanabilecek en başarılı yapımlar neler? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için birbirinden başarılı oyunların yer aldığı bir liste hazırladık.

Ücretsiz Yılan Oyunları Listesi

Slither.io

Snake io

Snake Off

Snake King

Killer Snake

Color Snake

Snake Rivals

Little Big Snake

Snake VS Block

Snake VS. Colors

Boas.io Snake vs City

Yukarıda ücretsiz yılan oyunu önerileri bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz. Ayrıca mobil cihazınızda ejderha temasına sahip yapımlar oynamak istiyorsanız en iyi ejderha oyunları listemizi de inceleyebilirsiniz.

Slither.io

En iyi io oyunları arasında yer alan Slither.io'da kontrol ettiğiniz yılanı büyütmeye çalışıyorsunuz. Bir kullanıcı adı belirleyerek oynamaya başladığınız yapımda yılanı büyütebilmek için haritada bulunan noktaları toplamanız gerekiyor. Bu işlem esnasında diğer yılanlara çarpmamalısınız. Eğer bir yılana çarparsanız oyun sona eriyor.

Snake io

Kaliteli grafikleri ile dikkat çeken Snake io, Slither io isimli yapıma oldukça benziyor. Oyundaki amaç harita üzerinde yer alan noktaları toplayarak yılanı büyütmeye çalışmak. Diğer yılanlara çarparsanız oyun sona eriyor ve bunun sonucunda oyuna sıfırdan başlamak zorunda kalıyorsunuz.

Snake Off

Snake Off'daki mantık da tıpkı listenin ilk iki sırasında yer alan yapımlar ile aynı. Haritada bulunan noktaları yiyerek yılanı büyütmeniz gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirerek yüksek puan elde etmeye çalışıyorsunuz. İki farklı oyun moduna sahip olan yapımda kolay bir oynanış bulunuyor.

Snake King

Snake King'de harita üzerinde yer alan kırmızı kareleri toplamaya çalışıyorsunuz. Yılanı kontrol ettirmek için ekranda yer alan butonları kullanmanız gerekiyor. Bir milyondan fazla indirme sayısına sahip olan mobil oyunda ayrıca boss savaşı da bulunuyor. Snake King'i cihazınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Killer Snake

Bir milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken Killer Snake adlı oyunda zehirli yılanları bulup yakalamaya çalışıyorsunuz. 10 farklı yılan türünün yer aldığı yapımda beş seviye bulunuyor. Basit bir oynanışa sahip olan yapımda çevrim dışı desteği mevcut. Bu sayede oyunu internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynayabilirsiniz.

Color Snake

Puan toplamaya çalıştığınız Color Snake'ta sürekli olarak hareket eden bir yılanı kontrol ediyorsunuz. Bu süreçte karşınıza çeşitli renklerde engeller çıkıyor. Yalnızca yılanın rengi ile aynı renge sahip olan engellere çarpabiliyorsunuz. Örneğin yılan yeşil renkliyken kırmızı renge sahip bir engele çarparsanız oyuna sona erer.

Snake Rivals

Çok kaliteli grafiklere sahip olan Snake Rivals'ta yiyecekleri toplayarak küçük boyuttaki yılanın büyümesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Her yiyecek topladığınızda çeşitli puanlara sahip oluyorsunuz. Diğer oyunculara karşı mücadele ettiğiniz yapım grafiklerin yanı sıra oynanış sistemi konusunda da başarılı durumda.

Little Big Snake

Addicting Games Inc tarafından sunulan Little Big Snake'ta kontrol ettiğiniz yılanın büyümesini sağlamanız gerekiyor. Bunu yaparken diğer yılanlara çarpmamanız gerekiyor. Yılanlara çarptığınız takdirde oyun sona eriyor. 10 milyondan fazla indirilen yapımda görevleri tamamlayabilir ve becerileri geliştirebilirsiniz.

Snake VS Block

Snake VS Block'ta bir yılanı kontrol ederek ilerlemeye çalışıyorsunuz. Haritanın belirli kısımlarında üzerlerinde farklı sayıların yazdığı bloklar bulunuyor. Haritada ayrıca çeşitli sayılarda sarı toplar mevcut.

Haritadaki sarı toplar, blokları yok edebilmek için büyük bir öneme sahip. Örneğin 5 sarı top varken en fazla 5 sayısının yer aldığı bloğu yok edebilirsiniz. Bu durumda eğer 6 sayısının bulunduğu bloğa çarparsanız oyun sona erer.

Snake VS. Colors

Snake VS. Colors, listemizde yer alan Color Snake isimli yapıma oldukça benziyor. Sürekli olarak hareket eden yılanı kontrol ettiğiniz yapımda çeşitli renklere sahip engeller bulunuyor. Yılan ile aynı renge sahip engellere çarpabiliyorsunuz. Eğer farklı renkli engele çarparsanız oyun sona eriyor ve sıfırdan başlamak zorunda kalıyorsunuz.

Boas.io Snake vs City

Boas.io Snake vs City'de yılanı kontrol ederek şehirde yer alan her şeyi yok etmeye çalışıyorsunuz. Yok etmek istediğiniz alanın etrafını dolaşarak bir çember oluşturmanız gerekiyor. Bu işlemi yaparak çeşitli miktarlarda puanlar elde ediyorsunuz. Kaliteli grafiklere sahip olan yapımda başarılı oynanış mekaniği bulunuyor.

Bu yazıda yılan oyunları listesi hazırladık. Listede bulunan yapımların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bulmaca türünü seviyorsanız en iyi bulmaca oyunları listemizi de göz atmayı unutmayın.