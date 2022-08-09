Score Hero 2022 APK, futbol oyunları arasında oldukça farklı oynanış sunuyor. Kolay oynanan futbol oyunu arayanlar için Score! Hero 2022 APK indir.

Doğukan Çağlakpınar - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Score Hero 2022 APK, futbol oyunlarına yeni soluk kazandıran Score Hero’nun yeni sürümüdür. Sporun taktiksel yanıyla aksiyon unsurunu birleştiren tek futbol oyunu olarak öne çıkan Score! Hero 2022 sezonunu açtı! FIFA, PES, Dream League Soccer gibi popüler mobil futbol oyunlarının aksine oynaması inanılmaz basit ve bağımlılık yapan oynanışa sahip. Score Hero 2 APK veya Google Play’den Android telefonlara ücretsiz indirilebilir!

Score Hero 2022 APK İndir

Birçok ödül almış, Google Play en iyi mobil oyunlar listesinde zirvede yer almış, indirme rekoru kırmış bir mobil futbol oyunu karşınızda. Ücretsiz Score Hero 2022 futbol oyununda henüz tanınmayan ama geleceği parlak bir oyuncunun yerine geçiyorsunuz. Dünya genelinde tanınan bir futbolcu olmak için yeteneklerinizi açığa çıkarmalısınız. Süper yıldız olma yolunda şut çekerek, pas atarak, topu filelerle buluşturarak kahramanınıza ışıltılı bir kariyer sağlayın.

İnanılmaz grafikler, muhteşem animasyonlar ve aşırı gerçekçi oynanışa sahip Score Hero 2 Android futbol oyununda resmi lisanslı, gerçek kulüpler ve ligler yer alıyor. Gerçek formalar ve rozetler mükemmel bir futbol deneyimi yaşatıyor. Kahramanınıza yeni umut vadeden oyuncudan dünya çapında bilinen süper yıldız olana kadar rehberlik ederken aksiyonun merkezinde olacaksınız.

Score Hero 2022 APK Son Sürüm Özellikleri: