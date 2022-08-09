Score Hero 2022 APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 205.00 MB
- Üretici First Touch Games Ltd.
-
Score Hero 2022 APK, futbol oyunları arasında oldukça farklı oynanış sunuyor. Kolay oynanan futbol oyunu arayanlar için Score! Hero 2022 APK indir.
Score Hero 2022 APK, futbol oyunlarına yeni soluk kazandıran Score Hero’nun yeni sürümüdür. Sporun taktiksel yanıyla aksiyon unsurunu birleştiren tek futbol oyunu olarak öne çıkan Score! Hero 2022 sezonunu açtı! FIFA, PES, Dream League Soccer gibi popüler mobil futbol oyunlarının aksine oynaması inanılmaz basit ve bağımlılık yapan oynanışa sahip. Score Hero 2 APK veya Google Play’den Android telefonlara ücretsiz indirilebilir!
Score Hero 2022 APK İndir
Birçok ödül almış, Google Play en iyi mobil oyunlar listesinde zirvede yer almış, indirme rekoru kırmış bir mobil futbol oyunu karşınızda. Ücretsiz Score Hero 2022 futbol oyununda henüz tanınmayan ama geleceği parlak bir oyuncunun yerine geçiyorsunuz. Dünya genelinde tanınan bir futbolcu olmak için yeteneklerinizi açığa çıkarmalısınız. Süper yıldız olma yolunda şut çekerek, pas atarak, topu filelerle buluşturarak kahramanınıza ışıltılı bir kariyer sağlayın.
İnanılmaz grafikler, muhteşem animasyonlar ve aşırı gerçekçi oynanışa sahip Score Hero 2 Android futbol oyununda resmi lisanslı, gerçek kulüpler ve ligler yer alıyor. Gerçek formalar ve rozetler mükemmel bir futbol deneyimi yaşatıyor. Kahramanınıza yeni umut vadeden oyuncudan dünya çapında bilinen süper yıldız olana kadar rehberlik ederken aksiyonun merkezinde olacaksınız.
Score Hero 2022 APK Son Sürüm Özellikleri:
- Kahramanınızın futbol kariyerini izleyen heyecan verici yeni hikayede eğlenin.
- Muhteşem gollere imza atın, o öldürücü pası seçin ve topu doksana gönderin.
- Dünyanın en büyük liglerinden bazılarından 90’ın üzerinde resmi lisanslı takım içerir. Kime imza atacaksınız?
- Geliştirilmiş grafikler, zenginleştirilmiş hareket yakalama teknolojisiyle hazırlanmış animasyonlar ve bilinen al git oynanışı
- Yepyeni sonsuz kahraman modunda ne kadar ileri gideceksiniz?
- Dünyanın en iyi yorumcularından biri olan Arlo White’ın yorumuyla!
- Kahramanınızı benzersiz görünüşünüzü elle seçin ve görünümünü özelleştirin.
- Kariyeriniz boyunca ilerlerken kupalar kazanın ve harika ödüllerin kilidini açın.
- İlerlemeniz cihazlarınız arasında senkronize edilir. (Facebook hesabı gerektirir.)