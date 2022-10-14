Hemen hemen herkesin sevdiği uzun yolculuklara sen de katılmak istiyorsan Bus Simulator City Ride APK oyununa göz atmalısın.

Abdullah Yılmaz - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Şehirler arası yolculuklar içeren en çok sevilen otobüs oyunları arasında yer alan Bus Simulator City Ride APK özellikle mobil versiyon oldukça ilgi çekiyor. Rotayı belirledikten sonra yolcuları alarak gitmek istedikleri yerlere ulaştırıyoruz.Eğer sizde bu maceraya katılmak istiyorsan Bus Simulator City Ride APK'yı kesinlikle denemelisiniz.

Bus Simulator City Ride APK İndir

Orijinal araçları kullanabilir ve şoför koltuğunda insanları gitmek istedikleri yerlere ulaştırabilirsiniz. Ancak, kimi zaman dar sokaklardan geçmek seni yoracaktır. Hikaye modu da bulunan Bus Simulator City Ride APK oyunu birçok kişi tarafından seviliyor.

Özellikle Türkçe dil desteğinin bulunması simülatör oyunları için oldukça avantajlı. Çünkü bazı simülatör oyunlarında Türkçe dil desteği bulunmamakta ve oyuncular bazen sıkıntı yaşamaktadır. Şehri ve otobüsü yüceltmek senin elinde. Oyunun öne çıkan özellikleri arasında 10 ünlü markanın lisansını alması bulunmaktadır.

Yaşayan bir şehirde insanları taşımak sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Dar sokaklar'dan da geçebilme ihtimalinizin olduğu ve trafiğin olduğu bir oyun öyle göründüğü gibi kolay durmayacaktır. Farklı, kamera açılarının bulunduğu Bus Simulator City Ride, ETS 2 oyununu andırmaktadır.

Sen de şoförlük yeteneğini ispatlamak istiyorsan Bus Simulator City Ride oyununu oyna ve hünerlerini göster. Fakat, tüm bunları gerçekleştirirken kaza yapmamaya dikkat etmen gerekiyor Öyle ki çift katlı otobüsler seni daha da zorlayabilir ve yolculuk esnasında yolcular Bu durumdan şikayetçi olabilir.