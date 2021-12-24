World Bus Driving Simulator APK Android sürüş simülatöründende zorlu yollarda Brezilya'daki en ünlü otobüsleri kullanıyorsunuz.

Erkan Calp - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

World Bus Driving Simulator APK, Dünyadaki birçok şehirde farklı otobüsler kullandığınız bir simülasyon oyunu.

Şehirlerde otobüs sürerken sizi Dünyanın dört bir yanına götüren mobil oyun, son derece detaylı, gündüz-gece döngüsünün yanı sıra çeşitli trafik öğelerine sahip. Otobüs sürme oyunları, otobüs simülator oyunu, otobüs simülasyonu, otobüs oyunları oynamayı seviyorsanız, World Bus Driving Simulator indirmelisiniz.

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Oyunda kullanabileceğiniz birçok otobüs var. Her birinin güç ve vites sayısı farklı ve otomatik, manuel viteste kullanma özgürlüğü sunuluyor. Otobüs görünümleri ve detayları kendinizi yansıtacak şekilde değiştirilebilir. Otobüsleri sürerken haritaların kısıtlı olmadığını, tam açık dünya olduğunu farklı edeceksiniz; nereye gideceğiniz size kalmış. Yollar zorlu ve hem asfalt hem de toprak yollarda becerileriniz test edilecek. Gişeler, vergi daireleri, yerleşik GPS navigasyon ünitesi dahil karşılaşabileceğiniz çeşitli trafik unsurları bulunuyor. Ayrıca yağmur ve gün ışığı gibi değişen hava koşullarıyla karşılaşacaksınız.