World Bus Driving Simulator APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 39.00 MB
- Üretici Dynamic Games Ltda
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World Bus Driving Simulator APK Android sürüş simülatöründende zorlu yollarda Brezilya'daki en ünlü otobüsleri kullanıyorsunuz.
World Bus Driving Simulator APK, Dünyadaki birçok şehirde farklı otobüsler kullandığınız bir simülasyon oyunu.
Şehirlerde otobüs sürerken sizi Dünyanın dört bir yanına götüren mobil oyun, son derece detaylı, gündüz-gece döngüsünün yanı sıra çeşitli trafik öğelerine sahip. Otobüs sürme oyunları, otobüs simülator oyunu, otobüs simülasyonu, otobüs oyunları oynamayı seviyorsanız, World Bus Driving Simulator indirmelisiniz.
World Bus Driving Simulator APK İndir
Oyunda kullanabileceğiniz birçok otobüs var. Her birinin güç ve vites sayısı farklı ve otomatik, manuel viteste kullanma özgürlüğü sunuluyor. Otobüs görünümleri ve detayları kendinizi yansıtacak şekilde değiştirilebilir. Otobüsleri sürerken haritaların kısıtlı olmadığını, tam açık dünya olduğunu farklı edeceksiniz; nereye gideceğiniz size kalmış. Yollar zorlu ve hem asfalt hem de toprak yollarda becerileriniz test edilecek. Gişeler, vergi daireleri, yerleşik GPS navigasyon ünitesi dahil karşılaşabileceğiniz çeşitli trafik unsurları bulunuyor. Ayrıca yağmur ve gün ışığı gibi değişen hava koşullarıyla karşılaşacaksınız.
- Birden fazla otobüs - Gerçek otobüslerin özelliklerini taşıyan, farklı güç ve vites oranlarına sahip otobüsler
- Özelleştirme - Boyama, detay ve camlar için görünümler. En sevdiğiniz boyayla özelleştirin.
- Gerçekçi fizik - Gerçek araçlar test edildi ve gerçeğe daha yakın bir deneyim sunmak için profesyonel sürücülerden görüş alındı. Arazinin türü veya yağmurlu güne göre pistteki tutuş değişikliği ve diğer birçok yeni özellik de eklendi.
- Direksiyon hassasiyetinin ayarlanması ve farklı kontrol tipleri
- Otomatik ve manuel viteste sürme
- Sürücünün kabindeki konumunun ayarlanması
- Daha düşük donanımlı telefonlarda çalışacak yapılandırma seçenekleriyle gerçekçi grafikler
- Tehlikeli yollar - Zorlukları üstlenin ve tehlikeli testereler, toprak yollar ve birçok zorlukla başa çıkarak iyi bir sürücü olduğunuzu gösterin.
- Birkaç şehir içeren geniş açık dünya haritası
- Güzel görsellerle gündüz / gece döngüsü
- Yağmur ve iklim değişikliği
- Liderlik tablosu
- Başarım sistemi
- Radarlar ve para cezaları
- Şirketlerdeki insanlar
- Bakiye, gişeler, vergi daireleri, benzin istasyonları ve başka çeşitli etkinlikler
- Gösterge panelinde GPS
- Oyuncunun fotoğrafını koyabileceği sürücü rozeti