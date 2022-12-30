En İyi Traktör Sürme Oyunları

Traktör sürme oyunu oynamak isteyen kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede mobil cihazlar üzerinden traktör sürebilmenize imkân tanıyan birbirinden keyifli yapımlar yer alıyor.

Traktör sürme oyunları, özellikle akıllı telefonlarda ve tabletlerde büyük bir popülerliğe sahip. Çok sayıda kişi, mobil cihaz üzerinden eğlenceli vakit geçirmek için traktör oyunlarını tercih ediyor. Peki, Android ve iOS'teki en başarılı yapımlar hangileri?

Traktör Sürme Oyunu Önerileri

Tractor Hill Driver 3D

Tractor Driver Cargo 3D

Tractor Driver 3D: City

Tractor Simulator 3D: Manure

Tractor Trails

Tractor: Farm Driver

Yukarıda traktör sürme oyunları listesi yer alıyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca park etme oyunlarını seviyorsanız en iyi araba park etme oyunları listesini de inceleyebilirsiniz.

Tractor Hill Driver 3D

Kaliteli grafikleri ile dikkat çeken Tractor Hill Driver 3D'de çeşitli traktörler bulunuyor ve her araç farklı güç, fren ve yakıt seviyesine sahip. Güç, fren ve yakıt düzeyini oyun içi para karşılığında arttırabilmeniz mümkün.

Oyunda bölümleri başarılı bir şekilde tamamlayabilmek için yükleri belirlenen konumlara götürmeniz gerekiyor. Elbette bu pek de kolay olmuyor. Farklı kamera açılarının yer aldığı oyunda ekranın üzerinde bulunan butonlar ile traktörü sürebilirsiniz.

Tractor Driver Cargo 3D

Bir milyondan fazla indirme sayısı ile dikkat çeken Tractor Driver Cargo 3D isimli oyunda size verilen yükü kaza yapmadan belirlenen konuma ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla Tractor Driver Cargo 3D, Euro Truck Simulator 2 oyununa benziyor.

Başarılı oynanış sistemine ve kaliteli grafiklere sahip olan oyunda çeşitli traktörler bulunuyor. Bu oyunda da tıpkı Tractor Hill Driver 3D'de olduğu gibi farklı güç, hız ve fren düzeyleri mevcut ve bunlar oyun içi parayla yükseltilebiliyor.

Tractor Driver 3D: City

Yük taşıma işi yaptığınız Tractor Driver 3D: City, şehir içerisinde traktör sürebilmenize imkân tanıyor. Ekranda yer alan direksiyon, vites, fren gibi butonlar sayesinde traktörü kontrol edebilir, harita sayesinde varmanız gereken konumları görüntüleyebilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip olan mobil cihazlar için geliştirilen oyunda başarılı bir oynanış mekaniği bulunuyor. Trafikte pek çok araç bulunduğundan ötürü traktörü dikkatli bir şekilde sürmeniz gerekiyor.

Tractor Simulator 3D: Manure

Akıllı telefonlar ve tabletler üzerinden oynanabilen Tractor Simulator 3D: Manure, en iyi simülasyon oyunları arasında bulunuyor. Ekranda bulunan butonlar sayesinde traktörü kontrol ettiğiniz oyunda yükleri belirlenen hedefe ulaştırmanız gerekiyor.

Bir milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken yapımda gerçekçi fizik desteği bulunuyor. Tractor Simulator 3D: Manure'de yer alan zaman sistemi, oyunun zorluk seviyesini arttırıyor. Oyunu mobil cihazınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Tractor Trails

En iyi bulmaca oyunları arasında bulunan Tractor Trails, bir arazinin belirlenen kısımlarına traktör ile tohum eklemeniz gerekiyor. Dolayısıyla bölümleri şekilde geçebilmek için doğru bir strateji izlemeniz büyük bir öneme sahip.

130 bölümün yer aldığı Tractor Trails'te seviyeleri geçtikçe zorluk seviyesi artıyor. Bulmaca türünü seviyorsanız söz konusu mobil oyunda keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Tractor: Farm Driver

Uygulama ve teslimat olmak üzere iki farklı oyun modunu içeren Tractor: Farm Driver'da uygulama modunda traktörü nasıl süreceğinizi öğrenebilir, teslimat modunda ise çeşitli yükleri teslim ederek seviyeleri tamamlayabilirsiniz. 36 seviyenin yer aldığı oyunda 8 farklı traktör bulunuyor.

Bu yazıda en iyi traktör oyunları listesi hazırladık. Listede bulunan oyunların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca mobil cihazınızda tır sürmek istiyorsanız en iyi tır sürme oyunları listesine de göz atabilirsiniz.