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Google'dan Ödül Alan Android Oyunları (2018)

Google'dan Ödül Alan Android Oyunları (2018)
Erkan Calp
Erkan Calp -

Google’dan üstün başarı ödülü almış en iyi Android oyunları bu listede bir araya getirdik. Sadece görselleri ve sesleriyle değil, oynanış dinamikleri, atmosferi ile de etkileyici, en iyi optimize edilmiş, birbirinden kaliteli Android oyunları Google’ın seçtiğini belirtelim.

Bulmaca, macera, aksiyon, rpg, strateji, arcade türünün en iyileri olarak gösterilen Android oyunların toplandığı Android Üstün Başarı Ödülleri (Android Excellence Games) kategorisindeki çoğu yapım milyonlarca indirmeye ulaşmış. Dolayısıyla aralarında oynadıklarınız olabilir ama yine de sürekli güncellenerek yenileri eklenen bu listeyi takip etmenizi tavsiye ederiz.

Bit Heroes Bit Heroes
Bit Heroes Bit Heroes, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz piksel tabanlı bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. ÜCRETSİZ
Dancing Line Dancing Line
Dancing Line Dancing Line, müziğin ritmine ve melodisine göre hareket etmeniz gereken refleks oyunu. ÜCRETSİZ
DEAD WARFARE: Zombie DEAD WARFARE: Zombie
DEAD WARFARE: Zombie DEAD WARFARE: Zombie, Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan zombi temalı FPS oyunu. ÜCRETSİZ
Dragon Project Dragon Project
Dragon Project Dragon Project, Japonya'da popüler, aksiyon - strateji rol yapma oyunu. ÜCRETSİZ
Futurama: Worlds of Tomorrow Futurama: Worlds of Tomorrow
Futurama: Worlds of Tomorrow Futurama: Worlds of Tomorrow Android işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen keyifli bir aksiyon oyunudur. ÜCRETSİZ
Idle Heroes Idle Heroes
Idle Heroes Idle Heroes, Android telefonunuzda oynayabileceğiniz fantastik rpg oyunu. ÜCRETSİZ
Lords Mobile Lords Mobile
Lords Mobile Lords Mobile, en güçlü imparatorluk olduğunuzu göstermek adına savaştığınız bir Android oyunu. ÜCRETSİZ
The Walking Dead: No Man's Land The Walking Dead: No Man's Land
The Walking Dead: No Man's Land The Walking Dead: No Man's Land resmi bir mobil Walking Dead oyunudur ÜCRETSİZ
War Wings War Wings
War Wings War Wings, Miniclip'in Android platformuna ücretsiz çıkardığı uçak savaş oyunu. ÜCRETSİZ
Last Day on Earth: Survival Last Day on Earth: Survival
Last Day on Earth: Survival Android cihazlarda oynanabilen Last Day on Earth: Survival mobil oyunu, aksiyondan strateji her türlü kesimden oyuncuya hitap eden keyifli bir online aksiyon oyunudur. ÜCRETSİZ
Old Man's Journey Old Man's Journey
Old Man's Journey Old Man's Journey, ödüllü bir bulmaca oyunudur. Old Man's Journey indir!
Agent A Agent A
Agent A Ajan A, tehlikeli bir göreve atılıyor.
Lumino City Lumino City
Lumino City Maketten tamamı el yapımı dünyada geçen benzersiz bir bulmaca macera oyunu
Bloons Supermonkey 2 Bloons Supermonkey 2
Bloons Supermonkey 2 Silahlarını kuşan, Supermonkey'lerin kilidini aç ve tüm bloons'ları patlat. ÜCRETSİZ

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