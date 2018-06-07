Google'dan Ödül Alan Android Oyunları (2018)

Google’dan üstün başarı ödülü almış en iyi Android oyunları bu listede bir araya getirdik. Sadece görselleri ve sesleriyle değil, oynanış dinamikleri, atmosferi ile de etkileyici, en iyi optimize edilmiş, birbirinden kaliteli Android oyunları Google’ın seçtiğini belirtelim.

Bulmaca, macera, aksiyon, rpg, strateji, arcade türünün en iyileri olarak gösterilen Android oyunların toplandığı Android Üstün Başarı Ödülleri (Android Excellence Games) kategorisindeki çoğu yapım milyonlarca indirmeye ulaşmış. Dolayısıyla aralarında oynadıklarınız olabilir ama yine de sürekli güncellenerek yenileri eklenen bu listeyi takip etmenizi tavsiye ederiz.