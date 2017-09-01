İngilizce Öğrenmek İsteyenler için En İyi Android Uygulamaları

Yabancı dil öğrenmek, hem kendiniz için hem de iş hayatınız için oldukça büyük bir yere sahip. Özellikle İngilizce biliyorsanız, bunun meyvelerini birçok yerde toplayabileceğinizden emin olabilirsiniz. İngilizce’yi öğrenmek için kurslara para vermek yerine daha ekonomik çözümler de bulunuyor. Bizler de bunu düşündük ve İngilizce öğrenmek isteyenler için en iyi Android uygulamalarını sizler için sıraladık.

Her alanda olduğu gibi akıllı telefonlarınızı dil öğrenmek amacıyla da kullanabilirsiniz. İngilizce’yi az biliyor olmanız ya da hiç bilmiyor olmanızın önemli olmadığı uygulamalarda her seviyeye uygun dersler mevcut. Gramer öğrenme, kelime dağarcığı geliştirme, konuşma, okuma ve dinleme becerilerini geliştirme gibi yöntemler sunan İngilizce öğrenme uygulamaları na bir göz atalım.