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İngilizce Öğrenmek İsteyenler için En İyi Android Uygulamaları

İngilizce Öğrenmek İsteyenler için En İyi Android Uygulamaları
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Yabancı dil öğrenmek, hem kendiniz için hem de iş hayatınız için oldukça büyük bir yere sahip. Özellikle İngilizce biliyorsanız, bunun meyvelerini birçok yerde toplayabileceğinizden emin olabilirsiniz. İngilizce’yi öğrenmek için kurslara para vermek yerine daha ekonomik çözümler de bulunuyor. Bizler de bunu düşündük ve İngilizce öğrenmek isteyenler için en iyi Android uygulamalarını sizler için sıraladık.

Her alanda olduğu gibi akıllı telefonlarınızı dil öğrenmek amacıyla da kullanabilirsiniz. İngilizce’yi az biliyor olmanız ya da hiç bilmiyor olmanızın önemli olmadığı uygulamalarda her seviyeye uygun dersler mevcut. Gramer öğrenme, kelime dağarcığı geliştirme, konuşma, okuma ve dinleme becerilerini geliştirme gibi yöntemler sunan İngilizce öğrenme uygulamalarına bir göz atalım.

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Google Translate Google Translate
Google Translate Google Translate, Google tarafından hazırlanan popüler bir çevrimiçi çeviri uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
HelloTalk HelloTalk
HelloTalk HelloTalk uygulamasını kullanarak oldukça kolay ve etkili bir şekilde yabancı dil öğrenebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Learn English for Beginners Learn English for Beginners
Learn English for Beginners Learn English for Beginners, İngilizce öğrenmek isteyen fakat alt yapısı olmayan Android kullanıcılarına özel geliştirilen İngilizce eğitim ve pratik uygulaması. ÜCRETSİZ
Memrise Memrise
Memrise Android cihazlarınızda İngilizce başta olmak üzere diğer yabancı dilleri öğrenmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Duolingo Duolingo
Duolingo Android akıllı telefon ve tabletinizle yeni yabancı diller öğrenebilmek için bu ücretsiz uygulamayı kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Awabe Awabe
Awabe Awabe uygulamasını kullanarak 20'den fazla dili akıllı telefonlarınız üzerinden öğrenebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Beelinguapp Beelinguapp
Beelinguapp Beelinguapp, Android cihazlarınızda kolaylıkla yabancı dil öğrenmenize yardımcı olan harika bir eğitim uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Busuu Busuu
Busuu Android cihazlarınızda yabancı dil öğrenebileceğiniz bir uygulamadır. ÜCRETSİZ

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