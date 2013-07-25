Memrise
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,066
- DOSYA BOYUTU 35 MB
- Üretici Memrise
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Android cihazlarınızda İngilizce başta olmak üzere diğer yabancı dilleri öğrenmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz.
Memrise uygulaması Android akıllı telefon ve tabletini kullanarak yabancı diller öğrenmek isteyenlerin kullanabilecekleri alternatif uygulamalardan bir tanesi. Onu diğer uygulamalardan farklı kılan şey ise bir yandan dili öğrenirken bir yandan da o ülkenin coğrafyası, tarihi, bilimi, pop kültürü ve diğer tüm etkenleri ile öğrenmenize imkan tanıması.
Desteklenen ana kurslar arasında şu diller yer alıyor: Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Brezilya Portekizcesi, Rusça ve Meksika İspanyolcası.
Uygulamayı kurduktan sonra hemen derslere başlayabiliyorsunuz ve isterseniz internet bağlantınız yokken de yine derslere erişmek mümkün oluyor. Memrise.com hesabınız varsa hesabınızla da eşleyebildiğiniz uygulama böylece hem bilgisayardan hem mobilden aynı kurslara devam edebilme olanağı sunuyor. Tamamen ücretsiz olan uygulama sayesinde dil öğrenirken bir yandan da yepyeni bilgiler edinebilirsiniz.
Ayrıca uygulamanın web sitesinden üyelik alıp, oradan kurslara erişim sağladığınızda yukarıda bahsettiğimiz dillere ek olarak pek çok yeni dil kursunun da olduğunu farkedebilirsiniz. Benzer uygulamalardan farklı olarak Memrise uygulaması hem offline öğrenme desteği hem de sadece gramer ve kelime ağırlıklı değil kültürel ağırlıklı olması sayesinde bir adım öne geçiyor.
Memrise
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 622
- DOSYA BOYUTU 31.4 MB
- Üretici Memrise
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iPhone ve iPad'lerinizi kullanarak en kolay şekilde yabancı dil öğrenmenin yolu Memrise uygulamasından geçiyor.
iPhone ve iPad telefon ile tabletlerinizde yabancı dil öğrenebileceğiniz pek çok uygulama var ve bunlardan bir tanesi de Memrise uygulaması. Uygulamanın sahip olduğu özellikler sayesinde hem pek çok farklı dil arasında seçim yapabilir ve o dile ait gramer, kelime konularında fikir sahibi olabilir, hem de dilin ait olduğu ülkenin kültürü ve coğrafyası hakkında engin, değerli bilgiler edinebilirsiniz.
Uygulamada yer alan bu kültürel bilgiler tamamen kullanıcılar tarafından ekleniyor ve böylece o dilin gerçek sahipleri tarafından hazırlandıklarından dolayı daha doğru bir iletişim kurma şansı elde edebiliyorsunuz. İstediğiniz kelimeleri hatırlamak ve tekrar etmek için tüm oyun ve alıştırmaları size sunan uygulamayı sıkılmadan kullanabiliyorsunuz.
Memrise.com adresindeki üyeliğiniz ile uygulamaya giriş yapabiliyor ve daha sonra kursa hem mobil cihazınızdan hem de bilgisayarınızdan devam edebiliyorsunuz. İnternet bağlantınızda sorunlar varsa offline olarak da kursa devam edebilmeniz kullanım kolaylığı sağlayan konular arasında. Ücretsiz olarak sunulan uygulamayı dil öğrenmek isteyenlerin kesinlikle denemesi gerek.