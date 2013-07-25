Android cihazlarınızda İngilizce başta olmak üzere diğer yabancı dilleri öğrenmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

Yiğit Ekim Demir - 12 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Memrise uygulaması Android akıllı telefon ve tabletini kullanarak yabancı diller öğrenmek isteyenlerin kullanabilecekleri alternatif uygulamalardan bir tanesi. Onu diğer uygulamalardan farklı kılan şey ise bir yandan dili öğrenirken bir yandan da o ülkenin coğrafyası, tarihi, bilimi, pop kültürü ve diğer tüm etkenleri ile öğrenmenize imkan tanıması.

Desteklenen ana kurslar arasında şu diller yer alıyor: Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Brezilya Portekizcesi, Rusça ve Meksika İspanyolcası.

Uygulamayı kurduktan sonra hemen derslere başlayabiliyorsunuz ve isterseniz internet bağlantınız yokken de yine derslere erişmek mümkün oluyor. Memrise.com hesabınız varsa hesabınızla da eşleyebildiğiniz uygulama böylece hem bilgisayardan hem mobilden aynı kurslara devam edebilme olanağı sunuyor. Tamamen ücretsiz olan uygulama sayesinde dil öğrenirken bir yandan da yepyeni bilgiler edinebilirsiniz.

Ayrıca uygulamanın web sitesinden üyelik alıp, oradan kurslara erişim sağladığınızda yukarıda bahsettiğimiz dillere ek olarak pek çok yeni dil kursunun da olduğunu farkedebilirsiniz. Benzer uygulamalardan farklı olarak Memrise uygulaması hem offline öğrenme desteği hem de sadece gramer ve kelime ağırlıklı değil kültürel ağırlıklı olması sayesinde bir adım öne geçiyor.