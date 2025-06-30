Beelinguapp, Android cihazlarınızda kolaylıkla yabancı dil öğrenmenize yardımcı olan harika bir eğitim uygulamasıdır.

Gökhan Abay - 44 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Beelinguapp APK, yeni bir dil öğrenmek veya öğrendiği yabancı dili geliştirmek isteyenlerin çok hoşuna gidecek bir eğitim uygulamasıdır. Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınız veya tabletlerinizde kullanabileceğiniz bu uygulamada, sesli kitaplar eşliğinde farklı dilde olan ama tanıdık hikayeleri kolaylıkla okuyabileceksiniz.

Seçtiğiniz dilde farklı öyküler okuyarak yeni bir dil öğrenme mekanizması Beelinguapp'ın odak noktasını oluşturuyor. Ana dilinizi bir kılavuz olarak kullandığınız Beelinguapp, okuduğunuz yabancı dildeki metinde bilmediğiniz kelime ve deyimleri dahi gösteriyor.

Yetmedi mi? Dilerseniz bu hikayeleri sesli bir şekilde de dinleyebiliyorsunuz. Son derece yenilikçi bir dil öğrenme uygulaması diyebiliriz.

Beelinguapp APK İndir

Yabancı dil öğreniminde yenilikçi bir yaklaşım arıyorsanız, Beelinguapp uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. İspanyolca, İngilizce, Almanca, Portekizce, Fransızca, Hintçe, Rusça, Türkçe, Çince, Arapça, İtalyanca ve Japonca dillerinden birini öğrenmek için gerçekten harika bir uygulama!

Beelinguapp Özellikleri