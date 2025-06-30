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Beelinguapp

Beelinguapp

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 213
  • DOSYA BOYUTU 44 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici David Montiel
  • İndir

Beelinguapp, Android cihazlarınızda kolaylıkla yabancı dil öğrenmenize yardımcı olan harika bir eğitim uygulamasıdır.

Gökhan Abay
Gökhan Abay -

Beelinguapp APK, yeni bir dil öğrenmek veya öğrendiği yabancı dili geliştirmek isteyenlerin çok hoşuna gidecek bir eğitim uygulamasıdır. Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınız veya tabletlerinizde kullanabileceğiniz bu uygulamada, sesli kitaplar eşliğinde farklı dilde olan ama tanıdık hikayeleri kolaylıkla okuyabileceksiniz. 

Seçtiğiniz dilde farklı öyküler okuyarak yeni bir dil öğrenme mekanizması Beelinguapp'ın odak noktasını oluşturuyor. Ana dilinizi bir kılavuz olarak kullandığınız Beelinguapp, okuduğunuz yabancı dildeki metinde bilmediğiniz kelime ve deyimleri dahi gösteriyor.

Yetmedi mi? Dilerseniz bu hikayeleri sesli bir şekilde de dinleyebiliyorsunuz. Son derece yenilikçi bir dil öğrenme uygulaması diyebiliriz. 

Beelinguapp APK İndir

Yabancı dil öğreniminde yenilikçi bir yaklaşım arıyorsanız, Beelinguapp uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. İspanyolca, İngilizce, Almanca, Portekizce, Fransızca, Hintçe, Rusça, Türkçe, Çince, Arapça, İtalyanca ve Japonca dillerinden birini öğrenmek için gerçekten harika bir uygulama!

Beelinguapp Özellikleri

  • Öğrenmek istediğiniz dilde farklı öyküler okuyabilme
  • Bir deyimin veya kelimenin ne anlama geldiğini öğrenebilme
  • Herhangi bir dilde sesli kitap dinleyebilme
  • Tür ve öğrenme seviyeleri
  • Öğrenmeyi kolaylaştırıcı özellikler