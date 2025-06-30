Beelinguapp
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 213
- DOSYA BOYUTU 44 MB
- Üretici David Montiel
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Beelinguapp, Android cihazlarınızda kolaylıkla yabancı dil öğrenmenize yardımcı olan harika bir eğitim uygulamasıdır.
Beelinguapp APK, yeni bir dil öğrenmek veya öğrendiği yabancı dili geliştirmek isteyenlerin çok hoşuna gidecek bir eğitim uygulamasıdır. Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınız veya tabletlerinizde kullanabileceğiniz bu uygulamada, sesli kitaplar eşliğinde farklı dilde olan ama tanıdık hikayeleri kolaylıkla okuyabileceksiniz.
Seçtiğiniz dilde farklı öyküler okuyarak yeni bir dil öğrenme mekanizması Beelinguapp'ın odak noktasını oluşturuyor. Ana dilinizi bir kılavuz olarak kullandığınız Beelinguapp, okuduğunuz yabancı dildeki metinde bilmediğiniz kelime ve deyimleri dahi gösteriyor.
Yetmedi mi? Dilerseniz bu hikayeleri sesli bir şekilde de dinleyebiliyorsunuz. Son derece yenilikçi bir dil öğrenme uygulaması diyebiliriz.
Beelinguapp APK İndir
Yabancı dil öğreniminde yenilikçi bir yaklaşım arıyorsanız, Beelinguapp uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. İspanyolca, İngilizce, Almanca, Portekizce, Fransızca, Hintçe, Rusça, Türkçe, Çince, Arapça, İtalyanca ve Japonca dillerinden birini öğrenmek için gerçekten harika bir uygulama!
Beelinguapp Özellikleri
- Öğrenmek istediğiniz dilde farklı öyküler okuyabilme
- Bir deyimin veya kelimenin ne anlama geldiğini öğrenebilme
- Herhangi bir dilde sesli kitap dinleyebilme
- Tür ve öğrenme seviyeleri
- Öğrenmeyi kolaylaştırıcı özellikler
Beelinguapp
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 22
- DOSYA BOYUTU 129 MB
- Üretici David Montiel
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Beelinguapp, iOS cihazlarınızda sesli kitaplarla dil öğrenmenizi sağlayan harika bir eğitim uygulamasıdır.
Beelinguapp, yabancı dil öğreniminde zorlananlar veya kendini geliştirmek isteyenler için sunulmuş harika bir eğitim uygulamasıdır. iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarınız ve iPad tabletlerinizden oynayabileceğiniz bu uygulama sayesinde, farklı dilde hikayeleri yan yana okuyabilecek ve dinleyebileceksiniz. Üstelik eş zamanlı olarak kendi dilinizdeki çevirilerine de bakabilirsiniz.
Dil öğrenmeyi eğlenceli hale getiren uygulamaların sayısı günümüzde bir hayli arttır. Beelinguapp ise farklı bir alana yoğunlaşıyor ve kitap okuyarak dil öğrenimine yardımcı oluyor. Eğer sesli kitaplara aşinaysanız, bu uygulamanın yenilikçi yöntemini de beğeneceğinizi düşünüyorum.
İspanyolca'dan Almanca'ya pek çok dili Beelinguapp ile eğlenceli ve tanıdık metinlerle öğrenebilirsiniz.
Beelinguapp İndir
İngilizce, Almanca, Portekizce, Fransızca, Hintçe, Rusça, Türkçe, Çince, Arapça, İtalyanca ve Japonca öğrenebileceğiniz bu uygulamayı denemenizi kesinlikle öneririz. 19 dilde hikayeler okuyun, çeviri kullanın ve dil öğrenirken eğlenin. Hem dil öğrenebilir hem de eğlenceli hikayeler sayesinde sürükleyici bir kitap okuma deneyimi yaşayabilirsiniz.
Siz de dil öğrenmek veya pratik yapmak istiyorsanız, Beelinguapp indirin ve iOS cihazlarınızda mükemmel bir dil öğrenme deneyimi yaşayın!