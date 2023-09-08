Busuu
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,168
- DOSYA BOYUTU 39.00 MB
- Üretici Busuu Limited
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Android cihazlarınızda yabancı dil öğrenebileceğiniz bir uygulamadır.
Aslında orijinalinde bir websitesi olan Busuu.com'un geliştirdiği Busuu, Android cihazlar için yabancı dil öğrenme uygulamasıdır. Bu uygulama ile başlangıç seviyelerinden ileri seviyelere kadar herkes için dil öğrenme seçenekleri bulunuyor.
Uygulamayı indirip açtığınızda ana menüden başlamak istediğiniz kursu seçiyor, seviyeyi seçiyor ve ardından bölümlere başlayabiliyorsunuz. Her bölüm 3 kısımdan oluşuyor. Birinci bölümde resimlerle ana konu hakkında açıklamalar, ikinci bölümde insanlar arası diyaloglar ve sorular, final bölümünde ise bir değerlendirme ile size sorulan sorular var.
Dilleri öğrenirken aynı zamanda dil bilgisinde de ustalaşın ve kurallar hakkında bilgi sahibi olun. Hangi dil olursa olsun, çok sayıda alıştırma sayesinde çok sayıda sözcüğü aklınızda kolayca tutun.
Busuu İndir
İspanyolcayı, Fransızcayı, İtalyancayı, Almancayı, Japoncayı, Lehçeyi, Rusçayı, Portekizceyi, Türkçeyi, Çinceyi ya da İngilizceyi rahat ve eğlenceli bir şekilde öğrenebilirsiniz. Anahtar kelimeleri ve cümleleri öğrenebilir, öğrendiğiniz dili anadili olan insanlarla konuşarak pratik yapabilirsiniz.
Kelime bilgisi, dilbilgisi, sesli diyaloglar ve interaktif testlerle pratik yaparak dil becerilerinizi geliştirebileceğiniz Busuu'yu indirip denemenizi tavsiye ederim.
Aynı anda birden fazla dili öğrenebildiğiniz bu uygulamada, ders saatlerinizi de istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Aynı anda farklı dilleri öğrenmek için; derslerinizi planlayın ve öğrenim kalitenizi yükseltin.
Busuu
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 756
- DOSYA BOYUTU 33.70 MB
- Üretici Busuu Limited
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11 farklı dil için alıştırmalar sunan Busuu ile eğlenceli bir şekilde yabancı dil öğrenebilirsiniz.
Busuu ücretsiz olarak indirebileceğiniz yabancı dil öğrenme uygulamalarından bir tanesidir. Diğer pek çok uygulamanın aksine Busuu tek bir dil üzerine yoğunlaşmıyor. Bunun yerine farklı dilleri ve bu dillere yönelik egzersizleri bir araya getirerek kullanıcılara daha esnek bir çalışma ortamı sağlıyor.
Uygulamada anahtar kelimeler ve cümleler, sınavlar, testler ve yerli kişilerle pratik imkanı sunulmakta. Bunların hepsini düzenli bir sisteme oturttuğunuzda ortaya son derece keyifli ve etkili bir yabancı dil öğrenme deneyimi çıkıyor.Kısaca belirtmek gerekirse Busuu toplamda 150 farklı günlük alıştırma, 3.000 kelime, okuma, dinleme ve konuşma alanlarında egzersizler sunuyor. Busuu'da toplamda 11 farklı dil mevcut: Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Lehçe, Rusça, Türkçe, Çince ve Japonca. Gördüğünüz üzere uygulamada herkese hitap edecek kadar farklı dil var.
Uygulama farklı seviyelerde dersler sunuyor. Siz de seviyenize uygun bir zorluk seviyesi seçerek öğrenmeye başlıyorsunuz. O dil hakkında hiçbir bilginiz yoksa sıfırdan başlayabilirsiniz. Busuu'da kullanılan metodlar son derece keyifli ve öğretirken eğlendiriyor. Uygulama ile yaptığınız çalışmalar asla sıkıcı olmuyor.
Siz de yabancı dil öğrenmek istiyorsanız fakat bunun için uygun bir yöntem bulamıyorsanız, Busuu'yu deneyerek bu konuda güzel bir adım atabilirsiniz.