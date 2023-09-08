Android cihazlarınızda yabancı dil öğrenebileceğiniz bir uygulamadır.

Elifcan Mehekli Çakmak - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Aslında orijinalinde bir websitesi olan Busuu.com'un geliştirdiği Busuu, Android cihazlar için yabancı dil öğrenme uygulamasıdır. Bu uygulama ile başlangıç seviyelerinden ileri seviyelere kadar herkes için dil öğrenme seçenekleri bulunuyor.

Uygulamayı indirip açtığınızda ana menüden başlamak istediğiniz kursu seçiyor, seviyeyi seçiyor ve ardından bölümlere başlayabiliyorsunuz. Her bölüm 3 kısımdan oluşuyor. Birinci bölümde resimlerle ana konu hakkında açıklamalar, ikinci bölümde insanlar arası diyaloglar ve sorular, final bölümünde ise bir değerlendirme ile size sorulan sorular var.

Dilleri öğrenirken aynı zamanda dil bilgisinde de ustalaşın ve kurallar hakkında bilgi sahibi olun. Hangi dil olursa olsun, çok sayıda alıştırma sayesinde çok sayıda sözcüğü aklınızda kolayca tutun.

Busuu İndir

İspanyolcayı, Fransızcayı, İtalyancayı, Almancayı, Japoncayı, Lehçeyi, Rusçayı, Portekizceyi, Türkçeyi, Çinceyi ya da İngilizceyi rahat ve eğlenceli bir şekilde öğrenebilirsiniz. Anahtar kelimeleri ve cümleleri öğrenebilir, öğrendiğiniz dili anadili olan insanlarla konuşarak pratik yapabilirsiniz.

Kelime bilgisi, dilbilgisi, sesli diyaloglar ve interaktif testlerle pratik yaparak dil becerilerinizi geliştirebileceğiniz Busuu'yu indirip denemenizi tavsiye ederim.

Aynı anda birden fazla dili öğrenebildiğiniz bu uygulamada, ders saatlerinizi de istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Aynı anda farklı dilleri öğrenmek için; derslerinizi planlayın ve öğrenim kalitenizi yükseltin.