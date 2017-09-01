İngilizce Öğrenmek İsteyenler için En İyi iOS Uygulamaları

Evrensel bir dil olan İngilizce, hemen hemen her alanda karşımıza çıkıyor. İngilizce bilmenin eksikliğini ise derinden yaşıyor olabilirsiniz. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız, İngilizce öğrenmek isteyenler için en iyi iOS uygulamaları listemize mutlaka göz atmalısınız.

İngilizce öğrenmek için kurslara verecek paranız yoksa endişelenmeyin. Akıllı telefonlarınız her işte olduğu gibi buna da çözüm üretiyor ve İngilizce öğrenme uygulamalarını sizlere sunuyor. iPhone ve iPad cihazlarınız için onlarca yeni yabancı dil uygulamasını indirebilirsiniz. Bu uygulamalarda hem sıfırdan dil öğrenmek isteyenler için hem de “anlıyorum ama konuşamıyorum” diyenler için etkili eğitim programları sunuluyor. Dil bilgisi, kelime dağarcığı geliştirme, okuma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirme ya da birileriyle sohbet etme gibi özelliklerle size İngilizce’yi öğretecek uygulamalara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.