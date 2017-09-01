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İngilizce Öğrenmek İsteyenler için En İyi iOS Uygulamaları

İngilizce Öğrenmek İsteyenler için En İyi iOS Uygulamaları
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Evrensel bir dil olan İngilizce, hemen hemen her alanda karşımıza çıkıyor. İngilizce bilmenin eksikliğini ise derinden yaşıyor olabilirsiniz. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız, İngilizce öğrenmek isteyenler için en iyi iOS uygulamaları listemize mutlaka göz atmalısınız.

İngilizce öğrenmek için kurslara verecek paranız yoksa endişelenmeyin. Akıllı telefonlarınız her işte olduğu gibi buna da çözüm üretiyor ve İngilizce öğrenme uygulamalarını sizlere sunuyor. iPhone ve iPad cihazlarınız için onlarca yeni yabancı dil uygulamasını indirebilirsiniz. Bu uygulamalarda hem sıfırdan dil öğrenmek isteyenler için hem de “anlıyorum ama konuşamıyorum” diyenler için etkili eğitim programları sunuluyor. Dil bilgisi, kelime dağarcığı geliştirme, okuma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirme ya da birileriyle sohbet etme gibi özelliklerle size İngilizce’yi öğretecek uygulamalara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

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Beelinguapp Beelinguapp
Beelinguapp Beelinguapp, iPhone ve iPad cihazlarınızda sesli kitaplarla dil öğrenmenizi sağlayan harika bir eğitim uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Duolingo Duolingo
Duolingo iPhone ve iPad'inizi kullanarak yabancı dil öğrenmek istiyorsanız en kolay uygulamalardan bir tanesi Duolingo ve tamamen ücretsiz. ÜCRETSİZ
HelloTalk HelloTalk
HelloTalk HelloTalk uygulaması ile oldukça eğlenceli ve etkili bir şekilde yabancı dil öğrenebilmeniz mümkün. ÜCRETSİZ
iVoice Translate Instantly iVoice Translate Instantly
iVoice Translate Instantly iVoice Translate Instantly, konuşmalarınızı istediğiniz farklı dillere çevirerek size yardımcı olabilecek yararlı ve başarılı bir iOs sesli sözlük uygulamasıdır.
Learn English Learn English
Learn English Eğlenceli ve interaktif bir çizgide ilerleyen English ile İngilizce bilgilerinizi tazeleyebilir ve yeni konular öğrenebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Memrise Memrise
Memrise iPhone ve iPad'lerinizi kullanarak en kolay şekilde yabancı dil öğrenmenin yolu Memrise uygulamasından geçiyor. ÜCRETSİZ

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