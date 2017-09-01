Pil Tasarrufu İçin Kullanabileceğiniz En İyi Android Uygulamaları

Android cihazlarınızda şarjınız kısa sürede bitiyorsa ve şarj aletine bağımlı yaşıyorsanız, sizler için hazırladığımız bu listemizde pil tasarrufu için kullanabileceğiniz en iyi Android uygulamalarını bulabilirsiniz.

Akıllı telefonların sürekli yenilenmesiyle birlikte güçlü özelliklere sahip olması, kullanıcı deneyimi bakımından iyi olsa da pil konusunda bizleri üzebiliyor. Yüksek kaliteli ekranlar, kameralar ve yüksek performans sağlayan işlemciler derken telefonunuzun pili hızla bitebiliyor. Bunun yanında, arka planda çalışan uygulama ve hizmetler de pil ömrünü olumsuz yönde etkiliyor. Telefonunuzun batarya kapasitesi ne kadar yüksek olursa olsun, biraz önce sıraladığımız nedenler bir araya gelince hiçbir anlamı kalmıyor diyebiliriz. Bunun önüne geçerek, en azından günü kurtaracak kadar pil tasarrufu yapmak istiyorsanız pil tasarrufu uygulamalarından yardım alabilirsiniz. İşe yarar sonuçlar veren ve çok beğenilen pil tasarrufu uygulamalarından oluşan listemize göz atmaya başlayalım.