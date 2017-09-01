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Pil Tasarrufu İçin Kullanabileceğiniz En İyi Android Uygulamaları

Pil Tasarrufu İçin Kullanabileceğiniz En İyi Android Uygulamaları
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Android cihazlarınızda şarjınız kısa sürede bitiyorsa ve şarj aletine bağımlı yaşıyorsanız, sizler için hazırladığımız bu listemizde pil tasarrufu için kullanabileceğiniz en iyi Android uygulamalarını bulabilirsiniz.

Akıllı telefonların sürekli yenilenmesiyle birlikte güçlü özelliklere sahip olması, kullanıcı deneyimi bakımından iyi olsa da pil konusunda bizleri üzebiliyor. Yüksek kaliteli ekranlar, kameralar ve yüksek performans sağlayan işlemciler derken telefonunuzun pili hızla bitebiliyor. Bunun yanında, arka planda çalışan uygulama ve hizmetler de pil ömrünü olumsuz yönde etkiliyor. Telefonunuzun batarya kapasitesi ne kadar yüksek olursa olsun, biraz önce sıraladığımız nedenler bir araya gelince hiçbir anlamı kalmıyor diyebiliriz. Bunun önüne geçerek, en azından günü kurtaracak kadar pil tasarrufu yapmak istiyorsanız pil tasarrufu uygulamalarından yardım alabilirsiniz. İşe yarar sonuçlar veren ve çok beğenilen pil tasarrufu uygulamalarından oluşan listemize göz atmaya başlayalım.

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AnTuTu Battery Saver AnTuTu Battery Saver
AnTuTu Battery Saver Battery Saver, Android telefon ve tabletlerinizin batarya ömrünü uzatabileceğiniz ücretsiz ve yararlı bir uygulamadır. ÜCRETSİZ
Avast Battery Saver Avast Battery Saver
Avast Battery Saver Avast Battery Saver, Android cihazınızın pil ömrünü %20'ye kadar uzatabileceğiniz ücretsiz bir uygulama. ÜCRETSİZ
Battery Defender Battery Defender
Battery Defender Battery Defender sayesinde Android cihazınızı çok daha uzun süre kullanabilirsiniz ÜCRETSİZ
Battery Doctor Battery Doctor
Battery Doctor Battery Doctor telefonunuzun pil ömrünü uzatmak için hazırlanmış bir uygulamadır. ÜCRETSİZ
CM Battery CM Battery
CM Battery CM Battery ücretsiz olarak indirip Android cihazınızın pil performansını iyileştirebileceğiniz kapsamlı bir uygulama. ÜCRETSİZ
Comodo Battery Saver Comodo Battery Saver
Comodo Battery Saver Comodo Battery Saver, Android'li cihazınızın bataryasını daha etkin kulllanmanıza yardımcı olan ücretsiz bir uygulamadır. ÜCRETSİZ
DU Battery Saver & Widgets DU Battery Saver & Widgets
DU Battery Saver & Widgets Android telefon ve tabletinizin pil ömrünü uzatarak daha verimli şekilde kullanabilmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
One Touch Battery Saver One Touch Battery Saver
One Touch Battery Saver One Touch Battery Saver ile tek dokunuşla batarya ömrünüzü uzatabilirsiniz ÜCRETSİZ
Power Battery Power Battery
Power Battery Power Battery, Android telefon ve tabletlerinizi kullanırken pil ömrü tasarrufu yaparak daha uzun süre dayanmasını sağlayan ücretsiz ve profesyonel bir Android uygulaması. ÜCRETSİZ
Power Saver-Battery Power Saver-Battery
Power Saver-Battery Power Saver-Battery, Android telefon kullanıcıları için pil tasarruf uygulaması. ÜCRETSİZ
GO Battery Pro GO Battery Pro
GO Battery Pro Android cihazlarınızın pili çabuk bitiyorsa, GO Battery Pro uygulamasıyla pil ömrünü uzatabilirsiniz. ÜCRETSİZ

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