Avast Battery Saver, dizüstü bilgisayarınızın pil ömrünü uzatmak için kullanabileceğiniz en iyi programlardan biri.

Erkan Calp - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Avast Battery Saver, bilgisayarınızın dahili ve harici güç gereksinimlerini azaltarak pil ömrünü uzatmak için tasarlanmış bir araçtır. Pil tasarrufu profilleri arasında geçiş yaparak pil ömrünü uzatabilirsiniz. Pil tüketimini azaltmak için hangi eylemlerin uygulanacağı ayarlayabileceğiniz özel profil seçeneği de mevcuttur.

Avast Battery Saver İndir

Bilgisayarınızın pilini en çok ekranınız tüketir. Avast Battery Saver, ekran parlaklığınızın otomatik ayarlanmasını ve kullanmadığınız zamanlarda ekranın kapatılmasını sağlar. Program, ihtiyacınız olmadığında işlemci performansını akıllı şekilde azaltarak pil ömrünüzü daha da uzatır. Bilgisayarınız prize takılı olmadığında pil ömrünü uzatmak için kullanımda olmayan Bluetooth, WiFi ve sabit disk gibi birimleri kapatır.

Kullanımda olmadıklarında Bluetooth, WiFi, sabit disk ve aşırı güç tüketen diğer donanımların kapanmasını sağlayın.

Güç tasarrufu yapmak için bilgisayarınızın işlemci performansını ve ekran parlaklığını akıllı bir şekilde optimize edin.

Cihazınız prize takılı olmadığında Battery Saver’ı otomatik olarak açılacak şekilde ayarlayın.

Bilgisayarınızın pil ömrünü %32’ye varan oranda uzatan Avast Battery Saver, farklı güç tasarrufu modu seçenekleri sunar:

Kapalı: Avast Battery Saver’ı kapatarak cihazınızın mevcut Windows ayarlarına göre çalışmasını sağlar. Panel kutucuklarıyla WiFi ve Bluetooth bağlantısını yönetmeye devam edebilirsiniz. Özel: Avast Battery Saver’ı mevcut Özel mod ayarlarınıza göre çalıştırır. Bu ayarlar, Avast Battery Saver’ın pil ömrünüzü nasıl uzatacağını tam olarak kontrol etmenizi sağlar. Maksimum: Avast Battery Saver’ı Avast’ın maksimum güç tasarrufu sağlayan varsayılan ayarlarına göre çalıştırır. Bu mod için ayarları özelleştiremezsiniz.

Bilgisayarınızı hızlandırmak mı istiyorsunuz? Avast Cleanup Premium'u deneyebilirsiniz. Daha iyi görüntü, ses, harici cihaz performansı mı istiyorsunuz? Avast Driver Updater'ı deneyebilirsiniz.