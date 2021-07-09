Avast Battery Saver
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 2.10 MB
- Üretici AVAST Software
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Avast Battery Saver, dizüstü bilgisayarınızın pil ömrünü uzatmak için kullanabileceğiniz en iyi programlardan biri.
Avast Battery Saver, bilgisayarınızın dahili ve harici güç gereksinimlerini azaltarak pil ömrünü uzatmak için tasarlanmış bir araçtır. Pil tasarrufu profilleri arasında geçiş yaparak pil ömrünü uzatabilirsiniz. Pil tüketimini azaltmak için hangi eylemlerin uygulanacağı ayarlayabileceğiniz özel profil seçeneği de mevcuttur.
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Bilgisayarınızın pilini en çok ekranınız tüketir. Avast Battery Saver, ekran parlaklığınızın otomatik ayarlanmasını ve kullanmadığınız zamanlarda ekranın kapatılmasını sağlar. Program, ihtiyacınız olmadığında işlemci performansını akıllı şekilde azaltarak pil ömrünüzü daha da uzatır. Bilgisayarınız prize takılı olmadığında pil ömrünü uzatmak için kullanımda olmayan Bluetooth, WiFi ve sabit disk gibi birimleri kapatır.
- Kullanımda olmadıklarında Bluetooth, WiFi, sabit disk ve aşırı güç tüketen diğer donanımların kapanmasını sağlayın.
- Güç tasarrufu yapmak için bilgisayarınızın işlemci performansını ve ekran parlaklığını akıllı bir şekilde optimize edin.
- Cihazınız prize takılı olmadığında Battery Saver’ı otomatik olarak açılacak şekilde ayarlayın.
Bilgisayarınızın pil ömrünü %32’ye varan oranda uzatan Avast Battery Saver, farklı güç tasarrufu modu seçenekleri sunar:
- Kapalı: Avast Battery Saver’ı kapatarak cihazınızın mevcut Windows ayarlarına göre çalışmasını sağlar. Panel kutucuklarıyla WiFi ve Bluetooth bağlantısını yönetmeye devam edebilirsiniz.
- Özel: Avast Battery Saver’ı mevcut Özel mod ayarlarınıza göre çalıştırır. Bu ayarlar, Avast Battery Saver’ın pil ömrünüzü nasıl uzatacağını tam olarak kontrol etmenizi sağlar.
- Maksimum: Avast Battery Saver’ı Avast’ın maksimum güç tasarrufu sağlayan varsayılan ayarlarına göre çalıştırır. Bu mod için ayarları özelleştiremezsiniz.
Bilgisayarınızı hızlandırmak mı istiyorsunuz? Avast Cleanup Premium'u deneyebilirsiniz. Daha iyi görüntü, ses, harici cihaz performansı mı istiyorsunuz? Avast Driver Updater'ı deneyebilirsiniz.
Avast Battery Saver
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 456
- DOSYA BOYUTU 12.00 MB
- Üretici AVAST Software
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Avast Battery Saver, Android cihazınızın pil ömrünü %20'ye kadar uzatabileceğiniz ücretsiz bir uygulama.
Avast Battery Saver, Android cihazınızın güç tüketen ayarlarını optimize ederek pil ömrünü önemli ölçüde uzatan ve cihazınızı normal kullanımdan %20 daha uzun süre kullanmanıza imkan tanıyan ufak boyutlu ve kolay kullanımlı bir uygulama.
Android işletim sistemli cihazınıza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz pil ömrü uzatma uygulamalarından biri olan Avast Battery Saver’ın üstün güç tasarruf modu seçeneği sunmayan Android cihazlardan birine sahipseniz oldukça işinize yarayacağını düşünüyorum. Tek dokunuşla internet bağlantısı, parlaklık, uyku modu, Bluetooth, titreşim gibi bataryanın hızla tükenmesine neden olan telefon işlevlerini kapatmanın haricinde hangi uygulamanın pilden ne kadar yediğini de görebiliyor ve dilerseniz uygulamayı durdurabiliyorsunuz.
Android cihazınızı ne kadar süre daha kullanabileceğinizi de öğrenebileceğiniz uygulamanın en dikkat çeken özelliği profil seçeneği sunması. Evde iken, iş yerine gittiğinizde veyahut yatma esnasında profiliniz otomatik olarak değiştiriliyor ve o profil için belirlediğiniz ayarlar telefona uygulanıyor. Profillerin konuma göre veyahut bölgedeki kablosuz ağa göre değişmesi de oldukça güzel düşünülmüş. Bu üç profil dışında zor zamanlarda kullanacağınızı düşündüğüm acil durum modu bulunuyor. Acil durum modu hali hazırda amiral gemisi modellerde gördüğümüz üstün güç tasarruf modundan farklı değil. Cihazınızın pil yüzdesi belirlediğiniz bir seviyeye ulaştığında belirlediğiniz ayarlar uygulanarak tasarruf sağlanıyor.
Android cihazınızın uzun süre gitmeyen bataryasından şikayet ediyor ve de pil ömrünü uzatmak için bir uygulama arayışı içerisindeyseniz Avast Battery Saver’ı ücretsiz indirip denemenizi öneririm.