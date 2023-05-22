Birbirinden Eğlenceli Pou Gibi Oyunlar

Pou gibi oyunlar oynamak isteyen oyuncular için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede uzun saatler boyunca eğlenceli zaman geçirilmesine yardımcı olan oyunlar bulunuyor. Peki, Pou yerine hangi yapımlar oynanabilir?

İlk olarak 2012 yılında sunulan sanal evcil hayvan oyunu Pou, yıllarca tüm dünyada popülerliğini sürdürerek büyük bir başarını altına imza attı. Artık söz konusu oyundan sıkıldıysanız ve Pou benzeri oyunlar oynamak istiyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz.

Pou Gibi Oyunlar Listesi

My Virtual Tooth

My Talking Angela 2

My Talking Tom 2

My Boo

Bubbu

Yukarıda Pou tarzı oyunlar bulunuyor. Pou oyunları listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

My Virtual Tooth

Pou alternatifi oyunlar listesinin ilk sırasında My Virtual Tooth bulunuyor. Sanal dişin bakımını üstlendiğiniz yapımda çeşitli mini oyunlar bulunuyor. Bu mini oyunlar sayesinde uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilmeniz mümkün.

Acıktığında yemek yedirmek, uykusu geldiğinde uyutmak gibi aktiviteler yaparak dişin mutlu olmasını sağlamanız gerekiyor. Sanal diş için ayrıca isim de belirleyebilirsiniz.

My Talking Angela 2

Outfit7 tarafından sunulan My Talking Angela 2 isimli sanal evcil hayvan oyununda Angela'ya yeni kıyafetler alabilir, saç tarzını değiştirebilir ve hatta makyaj yapabilirsiniz. Lezzetli yemeklerin yer aldığı yapımda dans etmenin yanı sıra çeşitli mini oyunlar da bulunuyor. Oyun internet bağlantısı olmadan da oynanabiliyor.

My Talking Tom 2

500 milyonu aşkın indirme sayısı ile oldukça büyük bir başarı elde eden My Talking Tom 2 isimli mobil oyunda çok sevimli bir kedi olan Tom ile keyifli zaman geçirebilirsiniz. Çizgi film tarzında grafiklere sahip yapıma eklenen mini oyunlar, eğlence düzeyini artırıyor.

Çevrim dışı desteği sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlar da oyunu oynamak mümkün. Can sıkıntısını giderecek oyunlar arasında yer alan My Talking Tom 2'yi cihazınıza yükleyebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

My Boo

Tapps Games tarafından sunulan My Boo, bu zamana kadar milyonlarca kez indirildi. Sevimli dostunuza yeni kıyafetler alabilir, banyo yaptırarak temiz olmasını sağlayabilir ve yemek yedirebilirsiniz. Odayı dekore edebilmenize imkân tanıyan yapımda mini oyunlar da yer alıyor.

Bubbu

Bubbu isimli sevimli kedi ile eğlenceli vakit geçirmenize olanak tanıyan oyunda 30'u aşkın mini oyun bulunuyor. Çeşitli aktiviteler içeren yapım, 100 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çekiyor. Çevirm dışı desteğine sahip olan oyun, internet bağlantısı olmadığında da rahat bir şekilde oynanabiliyor.

Çizgi film tarzında grafiklere sahip olan oyunu cihazınıza indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Bu yazıda Pou benzeri oyunlar listesi hazırladık. Listede yer alan yapımlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.