Bubbu APK Android sanal evcil hayvan oyunları arasında. Sevimli yavru kedi Bubbu ile zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Erkan Calp - 38 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bubbu APK, sanal evcil hayvan oyunları oynamayı sevenlere tavsiyemizdir. Bubbu My Virtual Pet, evcil hayvan almanız için ısrar eden çocuğunuz için seçebileceğiniz mobil oyunlar arasında. Android telefon/tabletinize ücretsiz indirip çocuğunuzun beğenisine gönül rahatlığıyla sunabileceğiniz oyunda sevimli kedicik Bubbu ile çocuğunuz vaktin nasıl geçtiğini anlamayacak.

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Evde kedi, köpek beslemek için can atan çocuklara özel hazırlanmış oyunlardan birisi olan Bubbu’da kedimizin bakımını üstleniyor, onunla oyunlar oynayarak, gezdirerek keyifli vakit geçirmesini sağlıyor, yaşam alanını daha güzel yapmak için zaman harcıyoruz. Tabii ki hasta olduğu vakitlerde de hem sağlığına kavuşturmak hem de neşelendirmek adına yanındayız.

Bubbu ile birlikte vakit geçirmenin yanı sıra 30’dan fazla mini oyun da bizleri bekliyor. Kedilerle arkadaş olma, balon patlatma, kedi avına çıkma, peyniri bulma, araba sürme, ninja gibi birbirinden eğlenceli oyunlar mevcut.

Bubbu – My Virtual Pet Cat Oyun Özellikleri

Sevimli mi sevimli kedi Bubbu’yu besleyin, giydirin, yıkayın, sarılın. Sanal evcil hayvanın gerçekteki gibi sevginize ve ilginize ihtiyacı var. Kedinizin her zaman mutlu olduğundan emin olun, aç, uykulu, hasta veya sıkılmış olmadığından emin olun. Sevimli kedi oyununda evcil hayvanınıza çok iyi bakın.

Bubbu’yu mağazaya götürerek şık giydirin. Sevimli evcil hayvanınız için rüya evi yapmayı da unutmayın. Kedinizin evini güzel, sıcak, rahat hale getirmek için harika mobilya koleksiyonuyla özelleştirin ve süsleyin.

Sanal kedinizi sevindirecek şeyler almak için mini oyunları oynayın. Kediyi bulma, kedi boyama, balon patlatma, peynir bulma, şarkı söyleme, zıplama, ninja ve daha nice eğlenceli oyun sizi bekliyor. Sanal evcil hayvan oyunlarında tüm aile eğlenin.

Şans çarkını çevirin günlük görevleri tamamlayın. Kedicik oyunları oynayarak ekstra ödüller kazanın.

Tonla aktivite ve sevimli evcil hayvan oyunları! Bubbu’nun evini sevimli bir kedi villasına dönüştürün. Bahçede organik gıda yetiştirin. Deniz kenarında yürüyüşe çıkın. Balık tutun. Dalış yapın. Futbol ve basketbol oynayın.

Kediniz olması mı istiyorsunuz? Bu evcil hayvan oyunu tam sizin için. Bubbu'yu sahiplenin, onunla ilgilenin ve onu gelmiş geçmiş en mutlu yavru kedi yapın.

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