Türk oyun geliştiricileri, son yıllarda yaratıcı ve başarılı projelerle adından söz ettiriyor. İşte PC için geliştirilmiş, hem yerel hem de uluslararası arenada beğeni toplayan en iyi Türk yapımı oyunlar.

En İyi Türk Yapımı Oyunlar

Mount & Blade Warband

Mount & Blade II: Bannnerlord

Anomaly Agent

Zula

Cardboard Town

Remnants of Naezith

Tartarus

Monochroma

En iyi Türk yapımı oyunlar listesini hazırlarken mümkün olduğu kadar Türkiye merkezli yerli şirketlere yer vermeye çalıştık. Bu nedenle yurt dışında yaşayan Türkler tarafından kurulan CryTek gibi şirketlerin Crysis gibi oyunlarını dahil etmedik. Ayrıca çok eski ve artık oynanılamaz durumda olan yapımlara da listemizde yer vermedik. Söz konusu oyunlara Steam üzerinden erişerek deneyimleyebilirsiniz.

Mount & Blade: Warband

TaleWorlds Entertainment tarafından geliştirilen bu efsanevi RPG-strateji oyunu, Orta Çağ savaşlarını gerçekçi bir şekilde deneyimleme fırsatı sunuyor. Warband, geniş mod desteği ve çok oyunculu moduyla uzun yıllar popülerliğini korudu. Türk yapımı oyunlar arasında uluslararası başarıya ulaşan en önemli örneklerden biri.

Mount & Blade II: Bannerlord

Warband’in devamı niteliğindeki Bannerlord, görsel ve mekanik iyileştirmelerle seriyi bir üst seviyeye taşıdı. Dinamik savaş sistemi, derin strateji öğeleri ve geniş dünyasıyla Türk oyun sektörünün gururu oldu.

Anomaly Agent

Enis Kirazoğlu'nun kurduğu oyun stüdyosu tarafından geliştirilen ve Futurustik bir aksiyon-macera oyunu olan Anomaly Agent, piksel art tarzı ve hızlı tempolu oynanışıyla dikkat çekiyor. Türk indie oyun geliştiricilerinin yaratıcılığını gösteren başarılı bir proje.

Zula

Madbyte Games tarafından geliştirilen Zula, Türkiye’nin en popüler çevrimiçi FPS oyunlarından biri. CS:GO benzeri oynanışı ve yerel temalarıyla dikkat çeken oyun, özellikle yerel oyuncular arasında büyük bir kitleye sahip. Her ne kadar oyun eski popülaritesinden uzak olsa da oynaması ücretsiz olması onu öne çıkaran detaylardan biri.

Cardboard Town

Renkli ve eğlenceli bir yapım olan Cardboard Town, yaratıcılığa dayalı bir şehir kurma simülasyonu sunuyor. Türk yapımı oyunlar arasında farklı konseptiyle öne çıkıyor.

Remnants of Naezith

Hızlı tempolu bir platformer olan Remnants of Naezith, zorlu parkurları ve hassas kontrol mekanikleriyle speedrun severlerin favorisi oldu.

Tartarus

Korku türündeki bu Türk yapımı oyun, psikolojik gerilim ve gizem dolu bir atmosfer sunuyor. Kısa ama etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor.

Monochroma

Puzzle-platform türündeki Monochroma, minimalist grafikleri ve dokunaklı hikayesiyle öne çıkıyor. Türk yapımı indie oyunlar arasında önemli bir yere sahip.

Bonus: Erzurum

Türkiye’nin soğuk şehri Erzurum’u konu alan bu oyun, kültürel öğeleriyle dikkat çekiyor. Yerel tatları ve tarihi dokuyu oyunculara sunmasıyla özel bir proje.