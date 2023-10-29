Yapımcılarının arasında Enis Kirazoğlu'nun da bulunduğu Anomaly Agent, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon-platform oyunudur.

Berkcan Aktürk - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Türk oyun piyasasının ünlü ismi Enis Kirazoğlu'nun da içerisinde bulunduğu yapım olan Anomaly Agent, cyberpunk temalı aksiyon-platform oyunudur. Bu platform oyununda, anomali olaylarını çözen bir ajan olarak göreve başlıyoruz. Yolunuza çıkan anomalleri alt etmeli ve seçimlerinizle hikayeye etki etmelisiniz.

Oyundaki çatışmalar gayet güzel gözüküyor ve çatışma sırasındaki müzikler de oyun üzerinde farklı bir etki yaratıyor. Ajanınızın akrobatik hareketleriyle birlikte, zamanın büküldüğü bu macerayı sorunsuz bir şekilde atlatın. Oyunun çıkış tarihi henüz tam olarak belli değil. Lakin 2023 yılının sonunda veya 2024 yılının başında çıkması bekleniyor. Siz de oyunun steam sayfasına giderek, destek olmak için Anomaly Agent'ı istek listenize ekleyebilirsiniz.

Anomaly Agent İndir

Oynadığınız karakterin adı "Ajan 70" olarak geçiyor. Ajan 70 ile beraber, özel anomali silahlarını kullanarak anomalleri etkisiz hale getirebilirsiniz. Yalnız bu o kadar da kolay olmayacak. Oyunda ilerledikçe karşınıza çıkan boss'lar, sizi çokça zorlayacaktır. İşte tam da bu yüzden karakterinizi geliştirin ve karşınızdaki düşmana göre isterseniz yakın dövüş, isterseniz de uzak dövüş silahlarınızı kullanın.

Siz de Anomaly Agent indirin ve cyberpunk temalı aksiyon-platform oyununu deneyimleyin.

Anomaly Agent Sistem Gereksinimleri