Fabula
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 202
- DOSYA BOYUTU 8.2 MB
- Üretici Biryudumkitap
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Fabula (Biryudumkitap) mobil uygulaması ile kurgu dışı kitap incelemeleri ve sesli öyküleri ister okuyun ister dinleyin.
Fabula, kitap okuyacak vakit bulamayanlar için düşünülmüş harika bir Android uygulamasıdır. 15 dakikada okuyabileceğiniz (isterseniz dinleyebileceğiniz) kitap yudumları, birbirinden güzel öyküler ve en iyi romanlardan kısa pasajlar sunan eşsiz bir mobil uygulamadır. Kitap okumaya ayıracak vakit bulamıyorsanız, Fabula uygulamasını indirmelisiniz.
Tarihten kişisel gelişime, psikolojiden girişimciliğe, klasik düşünceden modern felsefeye birçok kategori mevcut. Biryudumkitap, en iyi kurgu dışı kitapların 15 dakikalık yudumlarını ve muhteşem öyküleri okunabilir ve sesli formatta sunan, Türkiye’de 300 binden fazla üyesi bulunan bir servis.
Fabula İndir
FOLX Digital’in kitap aşıkları için geliştirdiği uygulamada akademisyenler tarafından özenle hazırlanmış farklı kategoride birçok kitap bulunuyor. Kitaplara her gün yenileri ekleniyor. Kitap tavsiyeleri alabiliyorsunuz.
Sesli kitap seçeneğiyle metinleri dilediğiniz hızda dinleyebiliyor, seçtiğiniz kitapları kütüphanenize ekleyerek kendi kütüphanenizi oluşturabiliyor, günlük hatırlatıcılar ekleyebiliyor, gelişmiş okuma seçenekleri (yazı büyüklüğü, parlaklık, gece veya gündüz modu) ile rahatça okuma sağlayabiliyorsunuz.
Fabula Uygulaması Özellikleri
- Yıllarca üzerinde çalıştığımız bir metodolojiyle kurgu dışı kitaplar Biryudumkitap formatına dönüştürülür.
- Kurgu dışı kitapların geniş incelemeleri, yudumlara bölünür.
- Kitaptan neler öğreneceğimizle başlayan içerik, kitabın ana mesajı ve eylem önerisi ile tavsiye ek kitaplarla son bulur.
- Böylece duru bir dille yazılmış, kısa fakat yoğun içerikler güçlü birer metin olarak zihninizde yer edinir.
- Fabula okumak size yalnızca kitabın en önemli noktalarını aktarır, bütünüyle ilgilendiğiniz kitapların tamamını okumayı tavsiye ederiz.
Biryudumkitap
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 9
- DOSYA BOYUTU 33.8 MB
- Üretici Biryudumkitap
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Biryudumkitap mobil uygulamasını indirin, 15 dakikada okuyup dinleyebileceğiniz en iyi kurgu dışı kitapları keşfedin.
Biryudumkitap mobil uygulamasını kitap okuyacak zaman bulamayanlara şiddetle tavsiye ederim. 15 dakikada okuyabileceğiniz veya dinleyebileceğiniz harika kitapları kütüphanesinde barındırıyor. Tarih, kişisel gelişim, psikoloji, girişimcilik, klasik düşünce, modern felsefe, birçok türde kitabı bulabileceğiniz mükemmel bir mobil uygulama.
Biryudumkitap, FOLX Digital’in kitap kurtları için geliştirdiği, okuyucuların e-posta kutularına her sabah 5 dakikada okuyabilecekleri en iyi hikaye ve roman pasajlarını gönderen bir servis. Türkiye’de 300 binin üzerinde üyesi olan Biryudumkitap, artık akıllı telefonlarda! 15 dakika gibi oldukça kısa bir sürede okunabilen veya dinlenebilen kitap yudumları, öyküler, romanlardan kısa pasafları telefonunuza getiriyor. Akademisyenler tarafından özenle hazırlanmış kitaplara her gün eklenen yenileri ekleniyor, kütüphane sürekli güncelleniyor.
Biryudumkitap Mobil Uygulaması Özellikleri
- Sesli kitap seçeneğiyle metinleri dilediğiniz hızda dinleyebilirsiniz.
- Seçtiğiniz kitapları kütüphanenize ekleyerek uygulamayı özelleştirebilirsiniz.
- Edebiyat tutkunları için her gün genişleyen öykü arşivimizi inceleyin.
- Biryudumkitap Pasajları ile yeni romanlardan tadımlık pasajlar okuyun veya dinleyin.
- Saati ayarlanabilen bildirimler ile günlük hatırlatıcılar ekleyin.
- Gelişmiş okuma seçenekleri ile yazı büyüklüğünü ve parlakllığı ayarlayın, gece ya da gündüz modları ile rahatça okuyun.