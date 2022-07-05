Android için ücretsiz olarak yayınlanan Audioteka ile sesli e kitaplara ulaşabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android akıllı telefon ve tabletinizde keyifli zaman geçirmek istiyorsanız aradığınız uygulama Audioteka demektir. Bünyesinde birbirinden farklı ücretsiz sesli kitaplara ev sahipliği yapan Audioteka apk indir, kullanıcılarına metroda, metrobüste, trafikte ya da spor yaparken birbirinden farklı sesli e-kitapları dineleme fırsatı veriyor. Müzik yerine kullanıcılarına e-kitap dinleme fırsatı veren Audioteka apk, ücretsiz olarak lansmana çıktı. Google Play üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan Audioteka apk, günümüze kadar 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi. Bünyesinde binlerce sesli kitaba yer veren uygulama kullanıcılarına arka planda kesintisiz dinleme fırsatı veriyor. Kolay kullanılabilir arayüzü ile kullanıcılar tarafından epey sevilen ve kısa süre içerisinde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan Audioteka apk yükle, kullanıcılarına bu sesli kitapları hızlandırılmış ya da yavaşlatılmış olarak da dinleme fırsatı veriyor.

Audioteka APK Özellikleri

Binlerce sesli kitap,

Ücretsiz indirme ve dinleme,

ARka planda kesintisiz dinleme imkanı,

Kitapları dinlerken hızlandırma ve yavaşlatma,

Sesli kitaplara not ekleme,

Puan ve yorum verme imkanı,

En saygın yayınevlerine ait binlerce sesli kitabı bünyesinde bulunduran Audioteka apk yükle, ücretsiz bir sesli e-kitap uygulamasıdır. 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından ilgiyle kullanılmaya devam edilen Audioteka kullanıcılarına bulundukları ortamı önemsemeden özgürce ücretsiz olarak sesli e-kitap dinleme fırsatı veriyor. Kullanıcılar bazen trafikte, bazen metro da kısaca diledikleri her yerde binlerce e-kitaba erişebilecek, dilerlerse dinleyebilecek dilerlerse de daha sonra dinlemek için indirebilecekler. Sesli e-kitap dinleme uygulamaları arasına katılan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen uygulama basit bir yapıya sahip. Düzenli olarak aldığı güncellemeler ile kitap içeriğini baştan aşağı yenileyen uygulama günümüzde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Ücretli kitaplarında satıldığı uygulama içerisinde, kullanıcılar satın almış oldukları kitaplara internet olmadan da erişebilecekler.

Audioteka APK İndir

Kullanıcılarına arka planda kesintisiz dinleme fırsatı veren ücretsiz kitap dinleme uygulaması, kullanıcılarına pek çok işlevsel özelliği de sunuyor. Kolay kullanılabilen bir arayüze ev sahipliği yapan başarılı mobil uygulama, Google Play üzerinde 4.4 gibi bir inceleme puanına sahip.