Görme engelli vatandaşlar için geliştirilen Telefon Kütüphanesi, ile sesli kitaplara, romanlara ve şiirlere kolayca erişebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Google Play üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan ve günümüzde 10 binden fazla kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan Telefon Kütüphanesi apk indir, basit bir kitap okuma ortamı sunuyor. Türk Telekom ve Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuarı kısaca GETEM işbirliği ile geliştirilen Telefon Kütüphanesi kullanıcı dostu arayüzü, basit kullanımı ve detaylı içerikleri ile kullanıcıları tatmin etmeye devam ediyor. Kullanıcılar Telefon Kütüphanesi apk ile romandan şiire pek çok türde sesli kitaba erişebilecek, betimlemeli filmlere, testlere ve pratik bilgilere ücretsiz olarak sahip olabilecekler. Türkçe bir kullanım sunan ücretsiz kitap okuma programı ile kullanıcılar her türden farklı kitaba, şiire ve içeriğe erişebilecek, diledikleri yerden anında dinleme fırsatı yakalayacaklar. Üyelik sistemi ile çalışan uygulamada kullanıcılar, basit adımlar ile üye kaydı oluşturabilecek, sesli içeriklere anında ulaşabileceksiniz.

Telefon Kütüphanesi APK Özellikleri

Sesli e-kitaplar,

Farklı türde şiirler, film betimlemeleri ve romanlar,

Ücretsiz bir kullanım,

Çeşitli testler ve pratik bilgiler,

Basit ve hızlı bir kullanım,

Sade ve şık bir tasarım,

Google Play üzerinde kullanıcıların beğenisine sunulan ve tamamen ücretsiz olarak lansmana çıkan Telefon Kütüphanesi apk yükle, günümüzde 10 binden fazla kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılıyor. Online bir ortamda kullanılan uygulama içerisinde çeşitli testler ve pratik bilgiler yer alıyor. Farklı türde şiirlere ve film betimlemelerine de ev sahipliği yapan uygulama ile çeşitli içeriklere saniyeler içerisine erişebilecek, ücretsiz olarak erişebileceksiniz. Türk Telekom bünyesinde geliştirilen ve yayınlanan basit uygulama, sade tasarımı ve basit kontrolleri ile kullanıcıların karşısına çıktı. Sesli e-kitaplar ile görme engelli vatandaşlara güzel zaman geçirme fırsatı veren uygulama oldukça zengin bir içeriğe sahip. Düzenli olarak güncellemeler de alan uygulama kullanıcı kitlesini de artırmaya devam ediyor.

Telefon Kütüphanesi APK İndir

Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için ücretsiz olarak lansmana çıkan Telefon Kütüphanesi, bünyesine yepyeni sesli e-kitap, yepyeni şiir ve romanlar eklemeye devam ediyor. Uygulamayı hemen indirip ücretsiz içeriklere anında erişebilirsiniz. Keyifli vakit geçirmek isteyen kullanıcılara özel olarak geliştirilen yapım başarılı gidişatına devam ediyor.