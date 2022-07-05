seskit uygulaması ile Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları e-kitaplara erişebilirler.

Doğukan Çağlakpınar - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Son günlerde ortalığı kasıp kavuran sesli e-kitap uygulamaları arasına yeni katılan seskit apk indir, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için özel olarak geliştirilen seskit apk, günümüzde 50 binden fazla kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Oldukça şık bir mobil arayüz tasarımı ile kullanıcılarını tatmin eden başarılı yapım, sık sık çeşitli güncellemeler de alıyor. Bu güncellemeler ile kullanıcılarına yepyeni kitaplara ek olarak iyileştirmelerde sunan uygulama başarılı gidişatına devam ediyor. Kullanıcıları kitaplar arasında adeta bir maceraya çıkaran yapım Türkçe dil desteğine de sahip. Binlerce farklı ve sesli e-kitaba ev sahipliği yapmaya devam eden seskit apk indir, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.

seskit APK Özellikleri

Ücretsiz kullanım,

Binlerce farklı tür sesli e-kitap,

Onlarca farklı kategori,

Minimalist kitap oynatıcı,

Kullanıcıya özel kitap favorileri,

Kullanışlı,

Hızlı uygulama alt yapısı,

Üyelik ya da kayıt gerektirmeden kullanım,

Kullanıcılarına herhangi bir üyelik ya da kayıt gerektirmeden sesli e kitaplara erişme fırsatı veren seskit tamamen ücretsiz bir kullanıma sahip. Kullanıcılarından herhangi bir ücret talep etmeden kullanılabilen yapım, en az şekilde yerleşim reklamına sahiptir. Bu reklamlar sayesinde ücretsiz olarak dağıtılmaya devam edilen uygulama bünyesinde binlerce Türkçe sesli e kitap bulunduruyor. Çeşitli güncellemeler ile içerik çeşidini ve kalitesini artırmaya devam eden yapım, günümüzde 50 binden fazla kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.

seskit APK İndir

2021'in sevilen uygulamaları arasına adını yazdıran seskit apk öyle ücretsiz yapısı ile her geçen gün bünyesini genişletmeye devam ediyor. Sesli e-kitap severler tarafından sevilerek kullanılan başarılı mobil uygulama Android platformundaki yükselişine devam ediyor. Uygulamayı hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.