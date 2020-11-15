Google Kapanıyor, İnternet Hızı Gigabit Oluyor! - Teknoloji Haberleri #122

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!
Bu Hafta Neler Yaşandı?
Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:
- Huawei masaüstü bilgisayar sektörüne giriş yapıyor.
- Netflix 10 sene sonra ne kadar aboneye sahip olacak?
- Google'a Rekabet Kurulu tarafından 197 Milyon lira ceza kesildi.
- Xiaomi yeni teleskopik lensi ile akıllı telefonlarda fark yaratacak.
- İkinci el araç fiyatlarını düşürecek beklenmedik bir adım ortaya atıldı.
- iPhone 12 en pahalı Türkiye'de olabilir.
- Google Fotoğraflar ücretli oluyor.
- Para transferleri 7/24 yapılabilecek.
- Bakan Adil Karaismailoğlu internet hızının 56 GBps hıza çıkacağını söyledi.
- Xiaomi yeni telefonlarını tanıttı. Fiyatları açıklandı.
Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.
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