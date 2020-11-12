EFT'de Saat Sınırı Kalkıyor! 17.00'dan Sonra Para Gönderilebilecek

FAST sistemi nedir? Merkez Bankası'ndan FAST sistemi hakkında açıklama geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamladı.

FAST Sistemi Nedir? Anlık Ödeme Sistemi FAST Detayları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen bu yeni sistem ile vatandaşlarımız farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecekler.

FAST Sisteminin, 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılması planlanmakta. Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmekte.

FAST Sistemi ile birlikte, ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak.

Böylece, TCMB’nin Ülkemiz perakende ödeme sistemleri altyapısını, yenilikçi finansal teknolojileri ve iş yapış yöntemlerini destekleyecek şekilde geliştirmeye yönelik çalışmalarında önemli bir adımı tamamlanmış olacak.

Ödemeler alanındaki temel altyapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmekte.

TCMB’nin geliştirdiği Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) isimli yeni anlık ödeme sistemi 18 Aralık 2020 tarihinde pilot uygulama olarak hizmete alınacak. https://t.co/AY6zY4AgvJ pic.twitter.com/S5NedAhKqZ — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) November 12, 2020

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