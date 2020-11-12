Xiaomi Mi 10T Serisi Tanıtıldı: Türkiye Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı

Xiaomi, Mi 10T serisini duyurdu. Amiral gemisi Mi 10T Pro, kendi sınıfındaki eşsiz özellikleriyle yaratıcılığı bir sonraki seviyeye taşıyor. Mi 10T ise oyunculardan iş dünyasının profesyonellerine kadar tüm kullanıcılara birinci sınıf deneyim sunarak sınırları zorlamaya devam ediyor. İşte Mi 10T ve Mi 10T Pro özellikleri.

Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro Özellikleri

Mi 10T Pro ve Mi 10T, 6.67 inç 144 Hz yenileme hızı sunan ekran ile geliyor. Cihazlar Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ile olağanüstü güç verimliliği, performans ve 5G bağlanabilirlik sunuyor. Grafik tarafında Adreno 650 GPU bulunuyor. Bu sayede masaüstü bilgisayar düzeyinde oyun deneyimine ulaşılabiliyor.

108 Megapiksel kameraya sahip ilk akıllı telefonunu tanıtan ve fotoğraf yazılımlarıyla ilgili birçok yeniliğe imza atan Xiaomi, 108 megapiksel kamera segmentinde de yeniliklere öncülük ediyor.

Mi 10T Pro, Xiaomi'nin ultra yüksek çözünürlüklü mirasını OIS ve 8K video desteği ile sürdürüyor. Mi 10T, etkileyici bir 64MP ana kameraya sahip. Hem Mi 10T Pro hem de Mi 10T, 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5 Megapiksel makro kamera ile birlikte üçlü kamera kurulumuyla en önemli anların kusursuz bir şekilde yakalanabilmesine olanak tanıyor.

20 Megapiksellik ön kamera, selfie çekerken ya da sevdiklerinizle görüntülü konuşurken en iyi şekilde görünmenizi sağlıyor. Akıllı telefonlarda 5.000 mAh batarya bulunuyor. MMT (Middle middle tab) teknolojisi sayesinde 33W kablolu şarj işlemi ve cihazlarla birlikte gelen 33W şarj cihazı sayesinde şarj ihtiyacı hızla karşılanıyor.

Mi 10T Serisi Özellikleri

Mi 10T Pro Mi 10T Ekran 144Hz 6.67" TrueColor DotDisplay 20:9 en boy oranı, 2400x1080 FHD+, AdaptiveSync ekran: 30Hz/48Hz/50Hz/60Hz/90Hz/120Hz/144Hz MEMC Desteği

DCI-P3, HDR10 Desteği Parlaklık: 500 nit (tip), 650 nit maksimum parlaklık (tip) Renk kontrast oranı: 1500:1 (tip) Sunlight Display 3.0, Reading Mode 3.0 TÜV Rheinland Low Blue Light sertifikasyonu 360° ortam ışığı sensörü Renk1 Cosmic Black, Lunar Silver, Aurora Blue Cosmic Black, Lunar Silver Gövde Corning®️ Gorilla®️ Glass 5 ön ve arka Alüminyum alaşım çerçeve Corning®️ Gorilla®️ Glass 5 ön ve arka Alüminyum alaşım çerçeve Boyutlar 165,1 mm x 76,4 mm x 9,33mm; 218g 165,1 mm x 76,4 mm x 9,33mm; 216g Performans Qualcomm®️ Snapdragon™️ 865 2.84 Ghz’ye kadar saat hızı Arka kamera 108MP geniş açılı kamera, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel (OIS özellikli) 82° FOV, f/1.69, 7P lens 13MP ultra geniş açılı kamera, 123° FOV, f/2.4 5MP makro kamera, f/2.4, AF 2-10cm 64MP geniş açılı kamera, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, 79.8° FOV, f/1.89, 6P lens 13MP ultra geniş açılı kamera, 123° FOV, f/2.4 5MP makro kamera, f/2.4, AF 2-10cm Ön kamera 20MP ekran içi ön kamera 77.7° FOV, f/2.2 Bağlantı 5G MultiLink WiFi 6 Dual SIM Çok İşlevli NFC IR blaster Kilit Açma Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü Yapay Zeka Destekli Yüz ile Kilit Açma Şarj 5.000 mAh (tip) yüksek kapasiteli pil 33W kablolu hızlı şarj Kutu içinden çıkan 30W şarj cihazı Ses Çift hoparlör Yüksek Çözünürlüklü ses sertifikası Motor X ekseni doğrusal titreşim motoru Sistem Android 10 tabanlı MIUI 12 Depolama varyasyonları 8GB+128GB 8GB+256GB 6GB+128GB 8GB+128GB

Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro Türkiye Fiyatları

Mi 10T Pro 5.799 TL’den, Mi 10T ise 4.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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