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Xiaomi Mi 10T Serisi Tanıtıldı: Türkiye Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı

Xiaomi Mi 10T serisi Türkiye'de tanıtıldı. Mi 10T ve Mi 10T Pro özellikleri açıklandı. Detaylar haberimizde.

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Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Xiaomi, Mi 10T serisini duyurdu. Amiral gemisi Mi 10T Pro, kendi sınıfındaki eşsiz özellikleriyle yaratıcılığı bir sonraki seviyeye taşıyor. Mi 10T ise oyunculardan iş dünyasının profesyonellerine kadar tüm kullanıcılara birinci sınıf deneyim sunarak sınırları zorlamaya devam ediyor. İşte Mi 10T ve Mi 10T Pro özellikleri.

Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro Özellikleri

Mi 10T Pro ve Mi 10T, 6.67 inç 144 Hz yenileme hızı sunan ekran ile geliyor. Cihazlar Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ile olağanüstü güç verimliliği, performans ve 5G bağlanabilirlik sunuyor. Grafik tarafında Adreno 650 GPU bulunuyor. Bu sayede masaüstü bilgisayar düzeyinde oyun deneyimine ulaşılabiliyor.

108 Megapiksel kameraya sahip ilk akıllı telefonunu tanıtan ve fotoğraf yazılımlarıyla ilgili birçok yeniliğe imza atan Xiaomi, 108 megapiksel kamera segmentinde de yeniliklere öncülük ediyor.

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Mi 10T Pro, Xiaomi'nin ultra yüksek çözünürlüklü mirasını OIS ve 8K video desteği ile sürdürüyor. Mi 10T, etkileyici bir 64MP ana kameraya sahip. Hem Mi 10T Pro hem de Mi 10T, 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5 Megapiksel makro kamera ile birlikte üçlü kamera kurulumuyla en önemli anların kusursuz bir şekilde yakalanabilmesine olanak tanıyor.

20 Megapiksellik ön kamera, selfie çekerken ya da sevdiklerinizle görüntülü konuşurken en iyi şekilde görünmenizi sağlıyor. Akıllı telefonlarda 5.000 mAh batarya bulunuyor. MMT (Middle middle tab) teknolojisi sayesinde 33W kablolu şarj işlemi ve cihazlarla birlikte gelen 33W şarj cihazı sayesinde şarj ihtiyacı hızla karşılanıyor.

Mi 10T Serisi Özellikleri

 

Mi 10T Pro

Mi 10T

Ekran

144Hz 6.67" TrueColor DotDisplay

20:9 en boy oranı, 2400x1080 FHD+,

AdaptiveSync ekran: 30Hz/48Hz/50Hz/60Hz/90Hz/120Hz/144Hz

MEMC Desteği
DCI-P3, HDR10 Desteği

Parlaklık: 500 nit (tip), 650 nit maksimum parlaklık (tip)

Renk kontrast oranı: 1500:1 (tip)

Sunlight Display 3.0, Reading Mode 3.0

TÜV Rheinland Low Blue Light sertifikasyonu

360° ortam ışığı sensörü

Renk1

Cosmic Black, Lunar Silver, Aurora Blue

Cosmic Black, Lunar Silver

Gövde

Corning®️ Gorilla®️ Glass 5 ön ve arka

Alüminyum alaşım çerçeve

Corning®️ Gorilla®️ Glass 5 ön ve arka

Alüminyum alaşım çerçeve

Boyutlar

165,1 mm x 76,4 mm x 9,33mm; 218g

165,1 mm x 76,4 mm x 9,33mm; 216g

Performans

Qualcomm®️ Snapdragon™️ 865

2.84 Ghz’ye kadar saat hızı

Arka kamera

108MP geniş açılı kamera, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel (OIS özellikli)

82° FOV, f/1.69, 7P lens

13MP ultra geniş açılı kamera, 123° FOV, f/2.4

5MP makro kamera, f/2.4, AF 2-10cm

64MP geniş açılı kamera, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, 79.8° FOV, f/1.89, 6P lens

13MP ultra geniş açılı kamera, 123° FOV, f/2.4

5MP makro kamera, f/2.4, AF 2-10cm

Ön kamera

20MP ekran içi ön kamera

77.7° FOV, f/2.2

Bağlantı

5G MultiLink

WiFi 6

Dual SIM

Çok İşlevli NFC

IR blaster

Kilit Açma

Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü

Yapay Zeka Destekli Yüz ile Kilit Açma

Şarj

5.000 mAh (tip) yüksek kapasiteli pil

33W kablolu hızlı şarj

Kutu içinden çıkan 30W şarj cihazı

Ses

Çift hoparlör

Yüksek Çözünürlüklü ses sertifikası

Motor

X ekseni doğrusal titreşim motoru

Sistem

Android 10 tabanlı MIUI 12

Depolama varyasyonları

8GB+128GB

8GB+256GB

6GB+128GB

8GB+128GB

Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro Türkiye Fiyatları

Mi 10T Pro 5.799 TL’den, Mi 10T ise 4.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Sizler Mi 10T ve Mi 10T Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

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