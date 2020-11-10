Xiaomi Yeni Teleskopik Lensi ile Profesyonel Kameralara Meydan Okuyor

Xiaomi yeni teleskopik lensi ile akıllı telefonlarda fark yaratacak gibi gözüküyor. Çinli üreticinin geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği MIDC 2020 konferasında ortaya çıkan yeni teleskopik lens, telefon kamerasına yüzde 300 daha fazla ışık girmesini sağlıyor.

Xiaomi geçtiğimiz gün Pekin'de gerçekleştirdiği yıllık Mi Geliştirici Konferansı'nda (MIDC 2020), gelecekteki akıllı telefonlara daha geleneksel kamera deneyimi yaşatabilecek geniş diyafram açıklığına sahip teleskopik kamera lensini tanıttı. Yeni teknoloji, akıllı telefonun içine yerleşen ancak gerektiğinde geri çekilebilir bir optik yapıya dayanıyor: tıpkı eski tip bas-çek kameranın geleneksel optik yakınlaştırması gibi.

Çinli üretici sunduğu en son kamera gelişmesinin akıllı telefonlarına ne zaman geleceği konusunda herhangi bir ayrıntıya yer vermedi. Ancak teleskopik kamera lensinin, akıllı telefon kullanıcılarına "profesyonel fotoğrafçılığı" sunabileceği iddia ediliyor.

Xiaomi yeni teleskopik lensi ile akıllı telefonlarda fark yaratacak

Geri çekilebilir geniş diyaframlı lens teknolojisi, teleskopik kameranın daha geniş bir açıklığa sahip olmasına olanak sağlıyor. Xiaomi'ye göre bu, ışık miktarını yüzde 300'e kadar artırarak halihazırda kullanılan kamera yapılarına kıyasla portre ve gece fotoğrafçılığında daha güçlü bir performans sunabilir.

Çinli şirket açıklamasında, "Xiaomi bu profesyonel görüntüleme teknolojilerini akıllı telefon fotoğrafçılığına entegre etmeye, profesyonel fotoğrafçılığı dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca akıllı telefon kullanıcısına getirmeye ve Xiaomi'nin görüntüleme teknolojisi atılımları portföyüne eklemeye devam edecek" dedi.

Yeni kamera lensi resmi olarak duyurulmuş olsa da, Xiaomi'nin kamera yazılımı tarafında da bazı yenilikler sunacağı bekleniyor. Bir süre önce Weibo'da yeni kamera yazılımını gösteren bir video yayınlanmıştı.

Günümüzdeki çoğu akıllı telefon, yakınlaştırmayı fiziksel olarak ayarlayamayan sabit telefoto lenslere sahip. Xiaomi'nin yeni lensi ise potansiyel olarak bu sorunu hallediyor ve kullanıcılara fiziksel olarak zoom yapabilme özgürlüğü sunuyor. Ayrıca yakınlaştırma lensi, telefoto ve birincil kamera görevi göreceğinden dolayı gelecekteki akıllı telefonlarda yalnızca tek kamera kullanılmasının önünü açıyor.

Teleskopik kamera lens teknolojisinin ne zaman seri üretime geçileceğiyle ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Ancak Xiaomi'nin akıllı telefon pazarındaki üretkenliği göz önüne alındığında, 2021 amiral gemilerinin bir parçası olması muhtemel gözüküyor.