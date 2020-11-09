Huawei'den Masaüstü Bilgisayar Geliyor: Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Huawei, masaüstü bilgisayar işine giriş yapıyor olabilir. Huawei'nin masaüstü bilgisayar modeli tanıtacağı bilgisi ortaya atıldı. Ortaya atılan iddia gündemde bomba etkisi yarattı.

Huawei Masaüstü Bilgisayar Tanıtacak İddiası

Huawei, bu yılın sonuna kadar yeni bir cihaz piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ürünün bir masaüstü bilgisayar olması bekleniyor. Masaüstü bilgisayarda Radeon R7 430 ekran kartının olacağı söyleniyor. Yine söylentilere göre bilgisayarda Kunpeng 920 yonga seti yer alacak.

Cihazın 23,8 inçlik bir ekrana sahip olacağı ve iş amaçlı kullanıma yönelik olabileceği konuşuluyor. Sızıntılar cihazın 8GB DDR4-2666 RAM ve 256GB SSD depolama kapasitesine sahip olduğu yönünde. Bilgisayarda ayrıca bir optik sürücü, klavye, fare, 180W güç kaynağı olması bekleniyor.

Huawei Masaüstü Bilgisayar Windows İşletim Sistemi ile Gelmeyecek

Huawei'nin masaüstü bilgisayarında Kylin işletim sisteminin bulunacağı sızdırıldı. Gelen iddialara baktığımızda masaüstü bilgisayarın 1 ay içerisinde tanıtılması beklenmekte. masaüstü bilgisayarın ismi ve tasarımı ile alakalı henüz bir sızıntı mevcut değil.

Huawei'nin masaüstü bilgisayar modeli hakkında sızıntılaar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Huawei'nin diğer masaüstü bilgisayar üreticileri ile rakip olacak olması gündemde büyük yankı uyandırdı.

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