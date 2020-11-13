Son Dakika: Rekabet Kurulu, Google'a 197 Milyon Lira Ceza Kesti!

NTV'nin haberine göre, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc hakkında "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Google'a büyük para cezası kesildi. İşte Rekabet Kurulu tarafından kesilen ceza ve detaylar.

Google'a 197 Milyon Lira Ceza Kesildi!

Rekabet Kurulu 12 Kasım 2020 tarihli kararı ile Google'ın, "genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği" sonucuna ulaştı.

Rekabet Kurulu, söz konusu teşebbüse 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

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Google Alışveriş Reklamlarını Durdurma Kararı Almıştı

Google geçtiğimiz aylarda Türkiye'deki arama sonuçlarında alışveriş reklamlarını kaldırma kararı aldığını açıklamıştı ve 10 Ağustos'tan itibaren Google'ın arama sonuçlarında alışveriş reklamları olmayacağını bildirmişti.