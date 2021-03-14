Işınlanma Geliyor, iPhone 13 Tasarımına Türk Dokunuşu - Teknoloji Haberleri #136​

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!
Bu Hafta Neler Yaşandı?
Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:
- Xiaomi, Türkiye'de Test Üretimine Başladı: Bakan Varank Duyurdu
- Xiaomi ABD'nin Kara Listesi'nden Çıkarıldı: Şimdi Ne Olacak?
- Türkiye'nin En Çok Para Kazanan Meslekleri Açıklandı
- Türk Tasarımcı iPhone 13 Pro Konsept Videosu Yayınladı
- Yerli MAM-L Füzesi Uzak Menzil Atışında Bir İlki Başardı
- Uber Ankara'da Hizmet Vermeye Başladı: Kampanyayı Kaçırmayın!
- Radar Görünce Frene Basmak İşe Yaramıyor
- WhatsApp, Instagram Reels Desteği Alıyor!
- Mark Zuckerberg Işınlanma için Tarih Verdi
- Ay'a 6,7 Milyon Sperm Gönderilecek
- Toyota'dan Apple'a Gözdağı: Araba Üretmek Kolay Değil
- Kırılan Buzun İçine Düşen Adamı Apple Watch Kurtardı
Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.
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