Türk Tasarımcı iPhone 13 Pro Konsept Videosu Yayınladı

iPhone 13 Pro konsept videosu yayınlandı. Türk Tasarımcı Hasan Kaymak, iPhone 13 Pro konsept videosu yayınladı. Eylül 2021'de tanıtılması beklenen iPhone 13 Pro nasıl olacak? Gelin hep beraber paylaşılan konsept videosuna yakından bakalım.

iPhone 13 Pro Konsept Videosu Çıktı: Türk Tasarımcı Yayınladı

Tasarımcı Hasan Kaymak, iPhone 13 Pro, AirTag, AirPower ve iMac Pro modellerinin konsept tasarımlarını yaptı ve YouTube kanalı üzerinden yaptığı tasarımları paylaştı. 2 dakika 36 saniyelik videoda her ürünü detaylı ve bazı sürprizlerle birlikte görüyoruz.

Konsept videosunda iPhone 13 Pro'nun alt kısmında Lightning şarj girişi yer almıyor. Cihazın kablosuz şarj yöntemi ile şarj olacağı daha önce de pek çok sızıntıda belirtilmişti. Akıllı telefonda 4 arka kamera sensörü olacağı ve pembe ile mavi dahil olmak üzere yeni renklerin olacağı görülüyor.

Çentik de iPhone 13 Pro'da olmayacakmış gibi görünüyor. Yeşil renk iPhone oldukça dikkat çekici gözükmekte.

AirTag'ler de küçük gibi görünmekte ve çok ince bir madeni para şeklinde anahtarlığa eklenmiş durumda. Bu Samsung Smartag ile eşdeğerdir ve takılı olduğunda cüzdanınızı, bagajınızı, köpek tasmasını ve daha fazlasını takip edebilir.

İMac Pro o kadar çok ekran bağına sahip değil, ancak renkli. Hemen aşağıdan Hasan Kaymak'ın hazırlamış olduğu videoyu izleyebilirsiniz.

iPhone 13 Ne Zaman Çıkacak?

Apple son yıllarda tüm modellerini eylül ayında tanıtıyor olsa da bu durum, pandemi sebebi ile iPhone 12'lerde değişti. Etkilenen şey yalnızca tanıtım tarihi değil, satışa sunulma tarihi de oldu. Bildiğiniz üzere pandemi hala ana gündemimiz ve hastalığın nasıl seyredeceğini halen kestirmek mümkün değil.

Bu nedenle iPhone 13'ün ne zaman tanıtılacağını ya da ne zaman satışa sunulacağını konuşmak için erken olduğunu söyleyebiliriz. Yine de mevcut sızıntılar ve söylentiler en uygun takvim olarak Eylül 2021 - Ekim 2021 aralığını işaret ediyor.

Sizler Türk tasarımcının hazırladığı konsept tasarım videosu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 13 Pro konsept videosu hakkındaki düşüncelerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!