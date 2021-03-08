Yerli MAM-L Füzesi Uzak Menzil Atışında Bir İlki Başardı

Milli Savunma Bakanlığı talimatıyla geliştirilen yerli MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzak menzil atışı gerçekleştirildi. VATAN-2021 Tatbikatı kapsamında test edilen yerli füzesinin tamamen lazer güdümlü olması ise merak uyandırıyor.

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve Milli Savunma Bakanlığı'nın VATAN-2021 Tatbikatı’nda gösterilen MAM-L Mini Akıllı Mühimmatı, düşük ağırlığı ile insansız hava araçları desteğiyle ordunun yeni gözdesi olacak. MSB'ye ait hafif taarruz uçakları ve hava-yer görevleri baz alınarak tasarlanan akıllı mühimatta bugüne kadarki en uzak yüksek vuruşu gerçekleştirmeyi başardı.

Lazer güdümlü yerli MAM-L füzesinin uzak mesafe testi başarılı

Twitter üzerinden yapılan açıklama kapsamında testleri değerlendiren Milli Savunma Bakanlığı, MAM-L füzesi ile Doğu Akdeniz’deki su hedeflerinin tam isabetle vurulduğuna dikkat çekti:

"Mavi Vatan 2021 Tatbikatı’nda SİHA’dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atış da yapıldı. Deniz Kuvvetlerimizin envanterindeki TB-2 SİHA’dan, millî imkânlarla geliştirilen/üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile Doğu Akdeniz’deki suüstü hedefi tam isabetle vuruldu."

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı’nda SİHA’dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atış da yapıldı. Deniz Kuvvetlerimizin envanterindeki TB-2 SİHA’dan, millî imkânlarla geliştirilen/üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile Doğu Akdeniz’deki suüstü hedefi tam isabetle vuruldu. pic.twitter.com/6zXqBKCtxO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 7, 2021

1 metre uzunluğunda ve 22 kilogram ağırlığında olan MAM-L Mini Akıllı Mühimmatının yarı aktif lazer arayıcı başlığa sahip olduğu ifade edildi. ROKETSAN tarafından İHA platformuna özel olarak tasarlanan ürünün, yüksek vuruş hassasiyeti ise nokta atışı görevler gerçekleştirmeye izin veriyor.

Ayrıca daha önce Türkiye'nin ilk elektrikli ve insansız saldırı helikopteri projesi olmayı başaran TUSAŞ T-629 modelini görmüştük. Uzmanlar helikopterin kanatlarının kapanması halinde TCG Anadolu gemisinde dahi kullanılabileceğini ve Türkiye'ye önemli hareket alanı sağlayabileceğini söylemişti.

Yerli bomba atarlı drone'la tanışın

Yerli bomba atarlı drone üretildi. Songar olarak isimlendirilen drone'un özellikleri dikkat çekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine eklenen ilk yerli ve milli silahlı drone Akdaş Silah Sanayi tarafından geliştirildi.

Akdaş Silah Sanayi Silah Danışmanı Metin Çankaya, ''Asisguard firmasının geliştirdiği 'Songar’a üretmiş olduğumuz Akdaş AK-40GL bomba atar silahımızı akuple ettik. Türkiye’nin tek yerli bomba atarı şu anda Songar’da mevcut. Sistemin sahada denemeleri devam ediyor. Bomba atar özelliğiyle Songar'ın gücüne güç kattık ve yerli savunma sanayimize Asisguard’la birlikte yenilikçi bir ürün sunduk" ifadelerine yer verdi.

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