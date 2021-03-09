Radar Görünce Frene Basmak İşe Yaramıyor

Radar görünce frene basmak işe yarıyor mu? Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Çalhan tarafından radar ile ilgili oldukça önemli açıklamalar yapıldı. Radar aracı ile ilgili doğru bilenen yanlışların ne olduğu açıklandı.
Radar Görünce Frene Basmak İşe Yarıyor Mu?
Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Çalhan yaptığı açıklamada radar görünce frene basmanın işe yaramadığını açıkladı.
Radar görünce frene basmanın işe yaradığı, aracın dikiz aynasın CD asmanın işe yaradığı, plakaya saç spreyi sıkmanın işe yaradığı gibi pek çok söylenti ortalıkta dolaşmaktaydı. Emniyet tarafından yapılan açıklama ile ortada dolaşan söylentilere yanıt verildi.
Çalhan yaptığı açıklamada "Bu yöntemlerin faydası yok. Vatandaş arasında yayılan doğru bilinen yanlışlardır. Radar cihazından yalnızca hız limitlerine uyarak korunabilirsiniz. Onun dışındaki tüm yöntemler gerçekten uzaktır. Sürücüler aracı görünce frene basıyor ancak radar cihazı kilometrelerce öteden zaten o aracın hızını tespit etmiş oluyor. Radar sinyalini şaşırtmak mümkün değil" cümlelerine yer verdi.
Neredeyse tüm sürücüler radar aracı gördüğünde frene basarak hızlarını düşürüyor. Ancak radar görünce frene basarak hızı düşürmenin bir işe yaramadığı duyuruldu. Sürücüler de yaptıkları açıklamalarda istem dışı radar görünce frene bastıklarını söylüyorlar.
Sizler radar aracı görünce frene basıyor musunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!
2021 Trafik Cezaları Listesi
- Taşıma sınırını aşan sürücülere 113 TL ceza uygulanacak.
- Belirlenen işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlara 35 bin 699 TL para cezası verilecek.
- Emniyet kemeri takmayanlara, araçtan çöp atanlara, park ve duraklama yasaklarına uymayanlara, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlara, trafik kurallarına uymayan yayalara, dönüş ve geçmeye kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlara, araçlarda yüksek seste müzik açanlara, kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlara 144 TL para cezası kesilecek.
- Araç tescil belgesini yanında taşımayan sürücülere ve tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında bir yere takanlara 122 TL para cezası verilecek.
- Engellilere ait park alanlarına araç park edenlere 288 TL para cezası kesilecek.
- Seyir halinde cep telefonu kullananlara, kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara, %30’a kadar hız sınırı aşanlara ve araç muayenesini yaptırmayanlara 314 TL para cezası verilecek.
- Yetkisisiz taşımacılık yapan araçlardan taşımacılık hizmeti alanlara 446 TL para cezası verilecek.
- Yaya veya okul geçitleriyle kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik tanımayan kişilere 652 TL para cezası kesilecek.
- Kış lastiği kullanma zorunluluğunun bulunduğu yerlerde aracında kış lastığı kullanmayanlara 835 TL para cezası verilecek.
- Yetkisi olmadığı halde aracında çakar bulunan sürücülere, alkollü araç kullananlara ve hız sınırlarını %50’den fazla aşanlara 1339 TL para cezası kesilecek.
- Ehliyetsiz araç kullanan kişilere 2698 TL para cezası verilecek.
- Drift yaparak trafikte yer alan diğer insanların hayatını tehlikeye atan kişilere 6700 TL para cezası kesilecek.
- Uyuşturucu ya da uyarıcı madde alarak araç kullanan sürücülere 6909 TL para cezası verilecek.
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