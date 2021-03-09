Radar Görünce Frene Basmak İşe Yaramıyor

Radar görünce frene basmak işe yarıyor mu? Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Çalhan tarafından radar ile ilgili oldukça önemli açıklamalar yapıldı. Radar aracı ile ilgili doğru bilenen yanlışların ne olduğu açıklandı.

Radar Görünce Frene Basmak İşe Yarıyor Mu?

Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Çalhan yaptığı açıklamada radar görünce frene basmanın işe yaramadığını açıkladı.

Radar görünce frene basmanın işe yaradığı, aracın dikiz aynasın CD asmanın işe yaradığı, plakaya saç spreyi sıkmanın işe yaradığı gibi pek çok söylenti ortalıkta dolaşmaktaydı. Emniyet tarafından yapılan açıklama ile ortada dolaşan söylentilere yanıt verildi.

Çalhan yaptığı açıklamada "Bu yöntemlerin faydası yok. Vatandaş arasında yayılan doğru bilinen yanlışlardır. Radar cihazından yalnızca hız limitlerine uyarak korunabilirsiniz. Onun dışındaki tüm yöntemler gerçekten uzaktır. Sürücüler aracı görünce frene basıyor ancak radar cihazı kilometrelerce öteden zaten o aracın hızını tespit etmiş oluyor. Radar sinyalini şaşırtmak mümkün değil" cümlelerine yer verdi.

Neredeyse tüm sürücüler radar aracı gördüğünde frene basarak hızlarını düşürüyor. Ancak radar görünce frene basarak hızı düşürmenin bir işe yaramadığı duyuruldu. Sürücüler de yaptıkları açıklamalarda istem dışı radar görünce frene bastıklarını söylüyorlar.

Sizler radar aracı görünce frene basıyor musunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

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