Mark Zuckerberg, Işınlanma için Tarih Verdi

Mark Zuckerberg ışınlanma tarihi açıklaması ile gündemde. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ışınlanma için tarih verdi. Yapılan açıklama kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Işınlanma ne zaman gerçekleşecek?

Mark Zuckerberg Işınlanma Tarihi Açıklaması Gündem Oldu

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olan Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamada ışınlanma için tarih verildi.

Mark Zuckerberg Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 2030′a kadar insanların gelişmiş akıllı gözlükleri kullanarak diğer insanların evlerine ışınlanıp fiziksel olarak oradaymış gibi onlarla konuşabileceklerini söyledi.

Zuckerberg, The Information’a verdiği röportajda, gelecek vizyonunun sonuçlarından birinin, iş veya eğlence amaçlı seyahatlerde bir azalma olabileceğini ve bunun iklim değişikliğinin etkilerini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini belirtti.

Facebook CEO'su Zuckerberg "Açıkçası, araba ve uçak olmaya devam edecek ve tüm bunlar olacak. Ama etrafa daha fazla ışınlanabildikçe, sadece kişisel olarak işe gidip gelme ve bizi bireysel olarak zorlayan şeyleri ortadan kaldırmakla kalmıyor, bunun toplum ve genel olarak gezegen için de daha iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Apple , Microsoft ve Google da dahil olmak üzere çoğu büyük teknoloji şirketi , bilgisayar tarafından oluşturulan grafikleri gerçek dünyadaki görüntülerin üzerine yerleştiren artırılmış gerçeklik teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bakalım 2030 yılında bizleri neler karşılayacak. Hep birlikte göreceğiz.

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Facebook'un En Büyük Rakibini Açıklamıştı

Zuckerberg geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada Facebook'un en büyük rakibinin Apple olduğunu işaret etmişti ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mahremiyet konusunda büyük bir çoğunlukla insanları yanıltma amacı taşıyan iddialarda bulunan birçok rakibimiz bulunuyor. Apple kısa bir süre önce insanların sohbet gizliliği ve güvenliği yerine büyük bir çoğunlukla uygulamaların topladığı meta verilere odaklanan bir güncelleme yayımladı ancak iMessage, siz devre dışı bırakmadığınız sürece mesajlarınızın uçtan uca şifrelenmiş hallerini varsayılan olarak saklıyor.

Apple’ın yaptığı değişiklikler onlara fayda sağlarken sektöre ve her büyüklükten işletmenin kendilerini verimli bir şekilde pazarlamasına ve kişiselleştirilmiş reklamcılık yolu ile büyüme çabalarına zarar verecektir. Kişiselleştirilmiş reklamlar ile kullanıcı gizliliğinin bir arada var olabileceğine inanıyoruz."