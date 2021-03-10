Uber Ankara'da Hizmet Vermeye Başladı: Kampanyayı Kaçırmayın!

Uber Ankara'da da hizmet vermeye başladı. Başkentliler bugün itibarıyla Uber uygulaması üzerinden sarı taksi çağırabilir. Şirket, Ankara'da kampanya ile hizmete başladı. Kampanyaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Uber Ankara İndirim Kodu Nedir?

Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği tarafından Uber'e erişimin engellenmesi için dava açılmıştı. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, 60'tan fazla ülkede ve 700'den fazla şehirde hizmet veren Uber'in haksız rekabet oluşturduğuna karar vermişti. Bu kararın ardından uber.com'un erişimi engellenmişti. Bu erişim engeli ile beraber sarı taksi ve turkuaz taksi çağırma hizmeti sona ermişti.

İstinaf mahkemesi, geçtiğimiz aylarda Uber’e ülkemizde erişim engeli getiren ilk derece mahkemesinin kararını hatalı bulmuştu. Bunun sonucunda ise şirket, resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamada, "Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyla resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba" ifadeleri yer almıştı.

Akıllı telefonunuz üzerinden tek tuşla istediğiniz yere güvenli ve rahat bir şekilde gitmenize olanak sağlayan Uber, İstanbul'dan sonra artık Ankara'da da hizmet vermeye başladı. Ankaralılar, bugün yani 10 Mart 2021 itibariyla Uber uygulaması üzerinden sarı taksi çağırabilecek. Şirket ayrıca başkente özel bir kampanya başlattı. Başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlar, "MERHABAANKARA" kodunu kullanarak mart ve nisan ayı boyunca Ankara'da yapacakları bir yolculukta 40 TL'ye kadar indirimden yararlanabilecek.

Uber global sözcüsü, platformun başkentte de hizmet vermeye başlamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ankaralılara güvenli ve kaliteli hizmet sunmak için taksi şoförleri ile iş birliği yaparak faaliyete başlamanın heyecanını yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

66 ülkede, 700’den fazla şehirde günde 19 milyon yolculuk yapılmasına imkân sağlayan şirket, İstanbul'da hizmet vermeye başladığı 2014 yılından itibaren İstanbullar için oldukça popüler bir ulaşım seçeneği haline geldi. Türkiye'de 4,7 milyondan fazla akıllı telefon kullanıcısı tarafından indirilen uygulama, İstanbul'da 18 bin taksi sürücüsü tarafından kullanıldı.

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