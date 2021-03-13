Xiaomi ABD'nin Kara Listesi'nden Çıkarıldı: Şimdi Ne Olacak?

ABD'li yargıç Xiaomi'yi ABD'nin kara listesinden çıkardı. ABD'nin yasaklı listesinden çıkarılmasından memnun kaldığını belirten Xiaomi, yasağın kalıcı olarak kaldırılmasını talep etmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi. Peki ya ABD, Xiaomi'yi neden Çin'in askeri şirketlerinden birisi olarak görüyor. İşte detaylar.

Geçtiğimiz Cuma günü ABD'li bir yargıç, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin, Amerikan yatırımını engelleyen bir kara listeden geçici olarak çıkarılmasını talep etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden ayrılmasından altı gün önce Xiaomi, petrol devi CNOOC ve TikTok gibi Çinli firmaları hedef alan bir dizi duyuru ile Pekin'e karşı ticaret savaşını pekiştirmişti. Xiaomi, Pentagon tarafından "Komünist Çin'in askeri şirketleri" olarak sınıflandırılan dokuz firmadan biriydi.

Ancak Washington'daki ABD Bölge Yargıcı Rudolph Contreras, Xiaomi'nin söz konusu ulusal güvenlik çıkarlarına zarar verdiği iddiasının gerçekçi olmadığına karar verdi. Yargıç, Xiaomi'yi kara listeden çıkaran ve ABD'li yatırımcıların şirketin menkul kıymetlerini satın alma yasağını askıya alan bir ön emir çıkardı.

Xiaomi'yi ABD'nin kara listesinden çıkardı

Geçen yıl Apple'ı geride bırakarak dünyanın üçüncü en büyük akıllı telefon üreticisi haline gelen Xiaomi, kara listeye alınmasına karşı yaptığı temyizde, Washington'un hareketlerinin yanlış olduğunu ve bu hareketin şirketi yasal süreçten mahrum ettiğini söyledi.

Yargıç Contreras'ın kararı ise ABD'li düzenleyicilerin Çinli firmalarla ilişkilerin yumuşamasını umduğuna işaret etmesinin hemen arkasından geldi.

Huawei Başkanı ve kurucusu Ren Zhengfei geçen ay, şirketin Trump yönetimi tarafından uygulanan yaptırımlarla zedelenmesinin ardından, Başkan Joe Biden yönetiminde ABD ile sıfırdan ilişki kurma çağrısında bulundu.

Telekom devi, süper güçler arasındaki ticaret ve teknoloji savaşının ortasında kalırken, son yıllarda Çin-Amerikan rekabetinin merkezinde yer almaya devam ediyor.

Washington ise Huawei Başkanı'nın bu çağrısını çok fazla önemsemedi. Pentagon, Huawei'nin Çin ordusuyla yakın bağları olduğunu ve Pekin'in bu ekipmanları casusluk için kullanabileceğini iddia ediyor.

Çinli üretici Huawei geçtiğimiz günlerde domuzlara özel yapay zeka geliştirdiğini duyurdu. Çinli teknoloji devi, akıllı telefonlarında sert yaptırımlarla uğraşırken domuz çiftçileri için özel bir teknolojiye yöneldi. Huawei, ABD yaptırımları sonrasında teknoloji geliştirebilmek için başka gelir kaynaklarına bakıyor.