Türkiye'nin En Çok Para Kazanan Meslekleri Açıklandı

Türkiye'de en çok para kazanan meslekler hangileri? Yapılan yeni bir araştırmaya göre Türkiye'nin en çok maaş alan meslek grupları gün yüzüne çıktı. Ancak birinci sırada ne yöneticilik ne de mühendislik yer alıyor. İşte araştırma.

Akşam'da yer alan habere göre Türkiye'nin en yüksek ücretli işlerden bazıları ticaret, teknoloji ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda yer alıyor. Ancak araştırma doğrultusunda en çok kazanan meslek konusunda şaşırabilirsiniz: noterlik.

Türkiye'de en çok para kazanan meslekler hangileri?

Türkiye genelini kapsayan yeni araştırma özellikle pandemi döneminde en çok kazanan meslek gruplarını gün yüzüne çıkardı. En çok para kazanan mesleklerin başında noterlik geliyorken, ikinci sırada yazılım mühendisi ve hemen arkasında eczacılık, sigorta uzmanlığı gibi gruplar yer alıyor.

Yarı özel yarı devlete bağlı olmasıyla 2020 ve 2021'nin ilk döneminde en çok kazanan meslek olan noterliğin Türkiye'de yüksek ödemelere sahip olduğu gözlemlendi. Araştırma sonucunda birinci sınıf veya merkezi noterlerin yıllık 300 bin TL'ye varan ödemeler aldığı aktarıldı.

Teknoloji pazarının büyümesi ise özellikle yazılım alanında çalışanlara yaradı. Noterlerin hemen arkasında yer alan yazılım ve bilgisayar mühendisleri yıllık ortalama 250 bin TL kazanca sahip.

Mühendisliği takip eden bir diğer meslek grupları ise sigorta uzmanlığı, avukatlık ve eczacılık oldu. Türkiye'de bu grupların yıllık bazda 150 bin TL'ye kadar kazanması mümkün.

Türkiye'nin en çok kazanan meslekleri arasında 130 bin TL ile uzman doktorluk, 125 bin TL ile yönetim danışmanlığı, 100 bin TL ile petrol mühendisliği, 80 bin TL ile de mali müşavirliğin yer aldığını belirtelim.

Ayrıca 2020 yılında dünya çapında yapılan bir araştırma kapsamında anestezi uzmanlarının en çok kazanan grup olduğu ifade edildi. ABD ortalamasına göre 410 bin dolar kazanan uzmanların arkasında 396 bin dolar ile cerrah, 250 bin dolar ile diş hekimi geliyordu.

BT sistem yöneticileri yıllık olarak 200 bin dolar, mühendis müdürünün ise 150 bin dolara varan maaşlar aldığı aktarıldı.

Peki ya siz Türkiye'nin en çok kazanan meslekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce önümüzdeki dönemde bu tablo değişir mi? Görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşın.