Xiaomi, Türkiye'de Test Üretimine Başladı: Bakan Varank Duyurdu

Xiaomi Türkiye'de test üretimi yapmaya başladı. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Xiaomi, Türkiye'de test üretimine başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mutlu eden haberi paylaştı.

Xiaomi Türkiye'de Test Üretimi Yapmaya Başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Xiaomi'nin ülkemizde test üretimi yapmaya başladığı bilgisini verdi.

Varank açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Global teknoloji devlerinin ülkemize yatırımları devam ediyor! Xiaomi, küresel tedarikçi Salcomp ile Türkiye’de kurduğu fabrikasında test üretimine başladı. Hoşgeldin Xiaomi!"

Global teknoloji devlerinin ülkemize yatırımları devam ediyor!



Xiaomi, küresel tedarikçi Salcomp ile Türkiye’de kurduğu fabrikasında test üretimine başladı. 👏🏻



Hoşgeldin! @XiaomiTurkiye pic.twitter.com/5ZhIPKuV0L — Mustafa Varank (@varank) March 11, 2021

Xiaomi Türkiye'ye 30 Milyon Dolar Yatırım Yaptı

Türkiye, Xiaomi'nin 30 milyon dolarlık yatırımla Avcılar'da açtığı fabrika ile markanın dünyada üretime geçtiği dördüncü ülke oldu. Xiaomi, İstanbul Avcılar’da Salcomp’un fabrikasında üretim yapacak. Salcomp, Xiaomi ve Apple'ın tedarikçileri arasında yer alıyor.

Xiaomi, 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlayacak. Marka bu yatırımıyla hem mavi yaka hem beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 2000 kişiye de istihdam sağlayacak. Salcomp iş birliği ile hayata geçirilecek fabrika yıllık 5 milyon adet telefon üretim kapasitesine sahip olacak.

Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu yaptığı açıklamada şunları söyledi: