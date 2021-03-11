Toyota'dan Apple'a Gözdağı: Araba Üretmek Kolay Değil

Toyota Başkanı'nın Apple açıklaması otomotiv endüstrisinde yeni bir dönem başlatacak. Son zamanlarda Apple Car modeli iddiasıyla otomotiv sektöründe büyük ses getiren Apple'a uyarı Toyota Başkanı'ndan geldi.

Toyota Motor Corp. Başkanı Akio Toyoda, otomobil endüstrisine girmeyi planlayan Apple'a bir uyarıda bulundu: Araba satmak, sadece onları üretecek teknolojiye sahip olmaktan daha fazlasıdır.

Toyota Başkanı'nın Apple açıklaması çok konuşulacak

Japonya Otomobil Üreticileri Derneği tarafından düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Başkan Toyoda, otomotiv endüstrisi yeni girenleri memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Apple'ın planlanan otonom, elektrikli aracını piyasaya sürmesi muhtemelen en az beş yıl alacak olsa da teknoloji devi, bir araç ortaklığı için potansiyel firmalarla görüşmeye devam ediyor. Daha önce Hyundai, Kia ve Nissan gibi markaların adını sıkça duymuştuk.

California merkezli şirketin otomobil pazarına girmesi, bazı otomobil üreticileri arasında "Apple markalı bir aracın potansiyel yıkıcılığı" konusunda endişe yarattı. Bu endişeler, Apple ile üretici firmalar arasındaki diyaloğun feshedilme nedenlerinden biri olabilir. Hyundai Motor ve diğerleri görüşmede olduklarını söyledikten sonra geri adım attılar.

Dünyanın en büyük ve ikinci en büyük otomobil üreticileri olan Toyota ve Volkswagen AG ise daha az endişeli görünüyor.

Volkswagen şefi Herbert Diess, Şubat ayında Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ile yaptığı röportajda Apple'ın otomotiv pazarına girişinden korkmadıklarını söyledi. "Otomobil sektörü, teknoloji endüstrisinden farklı ve Apple bunu bir gecede üstlenmeyi başaramayacak" dedi.

Toyota Başkanı Akio Toyoda, teknoloji firmalarının otomobil endüstrisine yeni bir soluk getirme ve müşterilere daha geniş seçenekler sunma potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.

Ancak yeni şirketlerin pazara girişi müşteriler için de adil olmalı. Toyoda'ya göre Apple, araç bakımından hurdaya çıkmaya kadar araçlarının tüm yaşam döngüsü için sorumluluk almaya hazırlanmalı.

Toyota Başkanı'nın bu açıklaması, pazara yeni girenleri ilk kez görmezden gelmesi değil. Kasım ayında verdiği bir açıklamada Tesla'nın "gerçek ürünler" üretmediğini söyledi.

Toyoda ayrıca geçen yıl dünyanın en değerli otomobil üreticisi olarak Toyota'yı geride bırakan Tesla'nın sadece piyasa değeri açısından kazanabileceğini dile getirdi. Tesla CEO'su Elon Musk'ın bu konuda bir açıklama yapmadığını da hatırlatalım.