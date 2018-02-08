Dusk of Dragons - Dragon II, Salagame’in internet tarayıcı üzerinden oynanabilen ücretsiz MMORPG oyunu. Tamamen Türkçe olması ve sade menüleriyle her yaşta MMO oyun severe hitap eden yapım, 2018’in en iyi MMORPG oyunları arasında gösteriliyor ki; grafiklerine, oynanışa ve içeriğe baktığımızda bunu sonuna kadar hakettiğini görüyoruz.

Ejder Yolu oyunu ile tanıdığımız Salagame, yeni bir Ejder oyunu ile karşımızda: Dusk of Dragons - Dragon II. Yine uzak çağların, uzak dünyaların masalsı esintileriyle dolu oyunda Ejder Yolu’ndan tanıdığımız özelliklere yenilerinin eklendiği gözümüze çarpıyor. Dragon II’nin en büyük özelliği paylaşıma dayalı olması. Yani; güçlü bir oyuncuysanız savaş hakkınızı tüketmeden ve otomatik yardım seçenekleriyle arkadaşlarınızın ve birlik üyelerinin gelişmesine yardımcı olabiliyorsunuz. Oyunun hem aktif hem de arada sıra vakit geçirmek için oynayan her türde oyuncuya hitap ettiğini de söylemem gerek. Kısa sürede güçlenerek rekabette yer alma şansına sahip olabiliyorsunuz. Günlük meydan okumaya dayalı görevler, birlik görevleri sizi bekliyor.

Oyundaki karakterlere geçecek olursam; Erkek ve Kadın iki savaşçımız mevcut. Kaosun yaşandığı bir çağda doğan, çelik gibi sinirlere sahip ruhu alevden bir şövalye ile yüzyıllar boyunca savaşçılar yetiştirmiş bir ailenin üyesi olarak damarlarından cesaret ve bilgelik akan melek görünümlü savaşçımız ana karakterler. Ana karakterlerin yanında yardımcı karakterler mevcut. Savaşta etkin rol oynayan bu karakterleri görevleri tamamlayarak geliştirebiliyoruz. Oyunda geldiğimiz seviyeye bağlı yeni sistemler açılıyor ve seviyemiz yükseldikçe karşılaştığımız boss’lar da güçleniyor. Bu arada VIP oyuncu olursanız bonus içerikler ve ödüller veriliyor.

Dusk of Dragons - Dragon II Özellikleri: