Empire: World War 3, web tarayıcı üzerinden oynanan online strateji - savaş oyunlarını sevenlerin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm bir yapım. Tarayıcı oyunu olmasına karşın süper kalitede detaylarla dolu grafiklere sahip olan askeri savaş oyununda oyuncular tükenme noktasında olan Milenyum kaynağını elde etmek için savaşıyor. Dünya Savaşı’na girmeye hazırlanın!

GoodGame Studios’un MMO oyunu severleri buluşturan tarayıcı oyunu Empire Millenium War’dan sonra karşımıza çıkan Empire: World War III’de oyuncular nadir bulunan Milenyum madenini arama arayışına giriyor. Klasik olarak üssünüzü kurup birliklerinizi eğitip savaşa hazırlanıyorsunuz. Ekonomi, maden arama, savunma ve askeri teknolojileri araştırma… Haritayı ele geçirmek, savaş alanının hakim olmak için her türlü aksiyona giriyorsunuz. İzlediğiniz stratejiyi sürekli değiştirmeniz, yenilemeniz gerekiyor. Bu savaşta tek başınıza ilerlerseniz fazla yaşama şansınız yok. O yüzden en güçlü gördüğünüz komutanlarla müttefik olmak zorundasınız. Bu arada harita üzerinden düşmanlar dahil tüm detayları anlık takip edebiliyorsunuz.

Milenyum kaynağı için oyuncuların tüm güçlerini ortaya koyduğu harika bir savaş oyunu Empire: World War 3. Global strateji hit oyunu Empire: Four Kingdoms’ın arkasındaki ekip yine harika bir iş çıkarmış. 7/24 dilediğiniz zaman savaşa katılabilirsiniz.