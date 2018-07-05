Revelation Online, NetEase/My.com'un web tarayıcı üzerinden oynanabilen ücretsiz MMORPG oyunu.

İnanılmaz maceralara atıldığınız, çok sayıda PvP mod keşfedeceğiniz, çok sayıda eşsiz sınıfın keyfini çıkaracağınız, sayısız karakter yaratma seçenekleriyle kendinizi cesaretlendirebileceğiniz nefes kesici MMO oyununda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Eşsiz doğa harikalarıyla karşılaşacağınız, özgürce keşfedileceğiniz, sınırsız uçabileceğiniz fantastik bir dünya olan Nuanor’da geçen, grafikleri ve oynanışıyla dört dörtlük bir MMORPG oyunu Revelation Online. Seçilebilir 7 sınıf (silahşör, bıçak ustası, ruh şekillendirici, öncü, kılıçlı büyücü, occultist ve suikastçı) arasından seçiminizi yapıp PvP veya PvE savaşlara giriyorsunuz. Hikaye odaklı maceralar, zindanlarda 5-10 kişilik grupla verilen boss mücadeleleri, 20 oyuncuyla birlikte düzenlenen baskınlar, İmparatorluğun en karanlık köşelerinde efsanevi canavarlarla savaşma, arena kapışmaları, açık dünya mücadeleler ve daha saymakla bitiremeyeceğim aksiyon sizi bekliyor.