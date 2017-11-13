Sacred Saga Online bilgisayarlarınıza indirip yüklemeden oynayabileceğiniz MMORPG türünde bir rol yapma oyunu olarak tanımlanabilir.

İnternet tarayıcılarınız üzerinde çalışan ve tamamen ücretsiz olarak oynanabilen bir oyun olan Sacred Saga Online, Antik Yunan mitolojisi temalı bir hikaye işleniyor. Bİrbirleri arasında çekişen antik tanrıların savaşı ölümlülerin dünyasını tehdit etmeye başladığında farklı kahramanlar tanrılar tarafından görevlendiriliyor. Biz bu kahramanlardan birini seçerek tanrıların kılavuzluğunda dünyayı kurtarmaya çalışıyoruz.

Sacred Saga Online'da oyunculara 3 farklı kahraman seçeneği sunuluyor. Knight, kılıcıyla yakın mesafeden düşmanlarına hasar veriyor ve yüksek fiziksel dayanıklılığı sayesinde düşman saldırılarına karşı ayakta durabiliyor. Mage ise büyü gücünü kullanıyor ve elementlerin gücüyle düşmanlarına yüksek hasar verebiliyor. Diğer kahramanımız olan Archer, ok ve yayıyla uzak mesafeden düşmanlarıyla baş edebilmekte.

Sacred Saga Online'da görevleri yaparak tecrübe kazanıyor, seviye atlıyor, daha gelişmiş ekipmanları ve silahları kullanabiliyorsunuz. Oyunda bineklere de yer verilmekte. Tıpkı kahramanınız gibi binekelerinizi de geliştirebiliyor ve görünümlerini değiştirebiliyorsunuz.

Sacred Saga Online, aksiyon RPG oyunları gibi izometrik kamera açısıyla oynanıyor ve gerçek zamanlı savaş sistemine yer veriyor. Oyunun sistem gereksinimleri de oldukça düşük, internet tarayıcısı çalışan hemen hemen her bilgisayarda Sacred Saga Online oynayabilirsiniz.